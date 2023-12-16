Ложная «умиротворенность»: душевная болезнь Путина подтвердилась 16.12.2023, 10:09

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Неожиданные симптомы проявились во время последней пресс-конференции.

Сторонники главы РФ Владимира Путина гордятся его «спокойствием и умиротворенностью» во время пресс-конференции.

Но, как отметила психолог Светлана Чунихина, для лидера воюющей страны, это скорее аномалия и свидетельство душевного расстройства:

— Вот тут российские «оппозиционные» политологи пишут, что Путин явил себя миру в состоянии «спокойствия, умиротворенности, отсутствия агрессии и любой невротичности». И что «умиротворенность» верховного упыря очень резонирует с мироощущением российского обывателя, который «не заслужил свет, но заслужил покой».

Я бы поспорила с российским оппозиционным политологом, если бы он меня не забанил годом ранее. Поэтому просто скажу, что думаю.

Когда идет жестокая война, перемалывающая сотни тысяч жизней, демонстрировать «умиротворенность» — это не нормально. Это как раз и есть форменное безумие и неадекватность.

Нельзя быть умиротворенным лидеру воюющей страны.

Лидеру воюющей страны пристало быть разгневанным, горюющим, решительным, упертым. Всем тем, что скучающему российскому оппозиционному (скучающему в отсутствие реальной оппозиционной работы) политологу показалось признаком нездоровья.

Украина истерзана, да. А Россия — больна.

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