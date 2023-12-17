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Внук легендарного Мухаммеда Али одержал девятую победу в карьере

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  • 17.12.2023, 18:03
  • 1,312
Внук легендарного Мухаммеда Али одержал девятую победу в карьере

Видео.

Американский боксер Нико Али Уолш, внук легенды мирового бокса Мухаммеда Али, победил француза Ноэля Лефарга.

Уолш считался фаворитом, однако бой для него оказался очень непростым и продлился все предусмотренные регламентом восемь раундов.

В итоге Уолш одержал тяжелую победу по очкам.

Для внука Али это девятая победа на профессиональном ринге. Также на его счету есть одно поражение, которое он потерпел в августе в бою с Сони Акале.

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