Внук легендарного Мухаммеда Али одержал девятую победу в карьере

Внук легендарного Мухаммеда Али одержал девятую победу в карьере1
- 17.12.2023, 18:03
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Американский боксер Нико Али Уолш, внук легенды мирового бокса Мухаммеда Али, победил француза Ноэля Лефарга.
Уолш считался фаворитом, однако бой для него оказался очень непростым и продлился все предусмотренные регламентом восемь раундов.
В итоге Уолш одержал тяжелую победу по очкам.
Для внука Али это девятая победа на профессиональном ринге. Также на его счету есть одно поражение, которое он потерпел в августе в бою с Сони Акале.