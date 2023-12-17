Три страны обратились в МОК из-за допуска белорусов и россиян на Игры в Париже 10 17.12.2023, 20:29

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Они высказали недовольство из-за допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Национальные олимпийские комитеты трех балтийских стран — Латвии, Литвы, Эстонии — обратились к руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Они высказали недовольство из-за допуска белорусов и россиян на Игры в Париже в нейтральном статусе.

«Мы разочарованы этим решением, призываем международные спортивные федерации не допускать спортсменов из этих стран к участию в международных соревнованиях», — говорится в обращении. Также главы НОКов этих стран просят МОК представить «четкую схему», как организация намерена отбирать для участия в соревнованиях белорусских и российских спортсменов.

«Убеждены, что пока в Украине идет война, в которой мирное население страдает от военных преступлений, совершенных Россией и поддерживаемых Беларусью, такое решение неприемлемо», — говорится в заявлении НОКов трех стран.

Напомним, в нейтральном статусе на ОИ будут допущены лишь индивидуальные атлеты (то есть никаких команд) из Беларуси и России, которые пройдут квалификацию в рамках существующих критериев отбора. Спортсменов и персонал, которые «активно поддерживают войну», не допустят к участию в соревнованиях. Это касается и тех, у кого есть контракт с военными организациями или органами безопасности. На Игры-2024 не получат приглашение чиновники и члены правительств. Также будут запрещены белорусский и российский флаги, гимны и любое обозначение национальной принадлежности.

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