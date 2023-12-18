Шанс для белорусов, Россия идет по пути СССР и три победы Украины: главные итоги года 4 18.12.2023, 14:48

3,452

Борислав Береза считает, что «Голиаф» падет, а «Давид» победит.

До Нового года осталось 13 дней. Сайт Charter97.org попросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу подвести главные итоги уходящего года и дать прогноз на 2024-й год:

— Есть положительные и отрицательные итоги для Украины. Среди положительных, во-первых, то, что Украина выстояла в 2023-ем и, надеюсь, выстоит в ближайшие годы. Затем наша страна, консолидировав силы, начнет тотальное выдавливание России со своей территории по всем направлениям. Пока же мы находимся в позиционной войне, о которой говорил главнокомандующий Валерий Залужный.

Во-вторых, несмотря на постоянные вбросы о том, что «Запад бросает Украину», наша страна по-прежнему находится в фокусе внимания западных политиков. Идет обсуждение как выделения денег, так и получения оружия.

Серьезная проблема на сегодняшний день для Украины это то, что оружие и снаряды на складах заканчиваются, теперь их нужно производить. А это время, которое, к сожалению, играет против нас.

Никто в Европе не планировал войну с конца «холодной войны». Все эти годы только Россия накапливала оружие, поэтому сейчас Европа (и мы вместе с ней) пожинает плоды поверхностного отношения к угрозе войны. Те, кто не верили, сейчас вынуждены не просто верить, а осознавать, что она может перерасти в Третью мировую.

В-третьих, стоит выделить то, что украинская экономика выдержала. Хотя Россия рассчитывала, что Украина развалится после того, как началась зерновая блокада, были нанесены удары по всей инфраструктуре: от энергетики до портов.

Можно сказать, что Украина выстояла. Пока нужно собирать волю и силу в кулак, а потом наносить удар. «Голиаф» падет, а «Давид» победит.

— Сейчас очень многие говорят об усталости Запада от войны, появляются политики, которые призывают отказаться от помощи Украине. Как вы считаете, Запад придет в себя?

— Все очень просто. Смотрите, я общаюсь с политиками и четко понимаю их мотивацию. Когда один говорит, что надо, чтобы все люди ходили с длинными волосами, то другой для того, чтобы отличаться от него, будет говорить, что всем нужно бриться. Политика строится именно на таких полярностях и контрастах. Ничего удивительного.

Заметьте, что тот же Орбан, который еще недавно кричал, что он против вхождения Украины в ЕС, сейчас уже абсолютно изменил свои слова. Не важно, что политики говорят, а важно то, что они делают.

Например, сейчас Германия на территории Венгрии производит бронемашины для Украины, реализуя контракт в рамках ЕС. Он принесет ЕС деньги, а Украине — бронемашины. Меньше нужно реагировать на громкие заявления, а больше — на реальные дела.

Демократы и республиканцы в США сейчас согласны, что нужно помогать Украине. К сожалению, у них на носу выборы в президенты. Соответственно, здесь более важная история о том, как каждой из этих сторон победить. Они стараются разыгрывать Украину как отдельную карту. Нужно трезво смотреть на эти вещи. Здесь вопрос не в том, что они не хотят помогать Украине, а в том, что они хотят на сегодняшний день выиграть выборы.

Усталости нет, а есть попытки политиков использовать Украину как козырь в каких-то своих политических раскладах, не больше и не меньше. Кто-то хочет сыграть против Украины, кто-то за. Главное, что поддержка никуда не девается.

— С какими результатами заканчивает этот год Россия?

— От слогана «Киев за три дня», они перешли к слогану «давайте возьмем хоть что-нибудь». Путин хотел получить Авдеевку к своей прямой линии — не получил. Теперь он хочет получить Авдеевку хотя бы к выборам в середине марта — не получит. Путин мечтает уже о чем угодно, чтобы показать результат. Он надеется, что Запад устанет, а Запад не устает.

Более того, даже Германия, которая всегда говорила, мол, давайте договариваться с Россией, на сегодняшний день пришла к совершенно другой позиции.

Она озвучивает цели и задачи, которые совпадают с целями и задачами Украины, а именно — за счет более мощного вооружения и финансирования обеспечить обороноспособность страны.

Сейчас мы видим, как немецкое военное командование вместе с правительством принимает решение об увеличении бюджета с 4 до 8 миллиардов помощи в год, и это показатель.

Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день Россия смогла все-таки выйти из изоляции за счет нескольких вещей: других диктаторских режимов, антиколониальной риторики и разжигания войн по всему свету. Фактически идет продолжение стратегии СССР, который, покупая лояльных себе политиков, разжигая войны, обеспечивал свои интересы по всему миру. Этим и занимается Россия сегодня, но мы же помним, к чему привело это СССР. Крахом закончит и РФ. Это может произойти как в ближайшие три года, так и в ближайшие 10 лет.

Важно, чтобы этот карточный домик не придавил Украину и потоками беженцев, и тем, что там начнется. А будет страшнее, чем в 90-ые. Кроме того, надо говорить о том, что это будет время возможностей для Беларуси, которая сможет освободиться от фактического аншлюса со стороны России.

У белорусов будет шанс жить в свободной, развивающейся, демократической Беларуси, где силовики — это лишь гарантия выполнения законов, а не репрессивный аппарат власти.

— Это в долгосрочной перспективе. Хотелось бы услышать ваш прогноз, глядя на последние тенденции, каким вы видите 2024 года?

— Следующий год будет очень тяжелым. Во-первых, пройдут 48 выборов по всему миру. В том числе — в Европе, США и РФ. Если в России все понятно, там будут избирать «Путина в Путины», то, например, как закончатся выборы в США — никто не знает.

Если Трампа не допустят на выборы из-за уголовного преследования (вероятность этого крайне высока), то не факт, что и Байден будет выставляться. Тогда от демократов будет совершенно другой кандидат, например — Мишель Обама. Тогда мы увидим совершенно другие расклады.

Нужно также понимать, что в следующем году выборы будут влиять очень сильно не только на риторику, но и на процессы. Россия будет ждать того, как закончатся выборы в США.

Если в США побеждает не Трамп, то тогда Россия будет вынуждена искать варианты переговоров с Украиной, потому что при всех прекрасных речах, звучащих с «Первого канала» и которые озвучивает российское руководство, в России люди чувствуют войну на себе очень хорошо.

Кто-то, конечно, заработал денег, но еще больше (300 тысяч) лишились своих детей, братьев, мужей. Остальные также не сильно хотят подохнуть в Украине. К тому же в РФ большие проблемы с рабочей силой, что официально подтверждает Росстат.

Полную зависимость России от Китая уже видно невооруженным глазом. Путину невыгодно продолжение санкций и изоляция. Он может раздувать щеки и показывать свое безразличие, но реальная ситуация крайне плохая для россиян в долгосрочной перспективе, и они это понимают.

Да, Путин может воевать долго, но вопрос в том, что он не может ничего достигнуть. Война же без цели и достижений — это большая проблема для внутренней политики России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу