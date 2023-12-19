Жалкая комедия: Путин стал посмешищем без паспорта 2 19.12.2023, 13:43

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На кремлевском шоу показали двойника?

Владимир Путин планирует стать президентом РФ в пятый раз. Он разыграл несколько спектаклей сначала о своем намерении баллотироваться, а затем о своем самовыдвижении на выборах.

Глава Кремля недавно показал настоящее шоу, демонстрируя россиянам иллюзию честности процедур выборов.

Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Путин даже не представил свою избирательную программу.

Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Он даже демонстрировал свой паспорт членам комиссии.

«Шоу получилось достаточно смешным. «Паспорт покажите, может, он вообще не Владимир Владимирович, мы же не знаем». Это финальный шаг регистрации, но до этого было уже несколько шагов», – отметил Михаил Шейтельман.

Речь идет о таких шагах:

объявления о баллотировании на выборах через террориста Артема Жогу;

на собрании в московском парке «Зарядье» инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты;

съезд «Единой России» поддержал самовыдвижение Путина.

«После той комедии (собрание в «Зарядье» – ред.) должна быть содержательная часть на съезде «Единой России». Если его выдвигает партия «Единая Россия», он должен сказать, с чем идет, что будет делать. А все, что смогли из его выступления вытянуть – что колбасы не будет», – заметил политтехнолог.

Собственно Владимир Путин сказал, что в России, мол, ради колбасы не отдадут свой суверенитет. Однако на съезде ни Путин, ни «Единая Россия» не представили программу нынешнего и предположительно будущего президента.

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