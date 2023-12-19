Генерал-майор СБУ: В Кремле есть люди, работающие на западные разведки 19.12.2023, 18:58

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Виктор Ягун

В свое время результат будет ошеломляющим.

Бывший полковник военной разведки Минобороны РФ (ГРУ), старший инструктор ЧВК «Вагнер» и один из командиров ЧВК «Редут» Игорь Саликов решил дать показания о военных преступлениях России в Украине в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Какие могут быть мотивы и почему именно сейчас он решил пойти на такой шаг? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Есть несколько версий, первая — что это человек очень умный. Он понимает, что перспективы в России очень сложные для военного. Если РФ проигрывает, то этот полковник остается у разбитого корыта, возможно — даже без пенсии. У этого разведчика, как я понимаю, и образование есть какое-то нормальное, поэтому он очень четко просчитал: ему 60 лет, перспективы очень туманные, а тут он будет в свете софитов. Все будут вокруг него трястись, организуют охрану, какое-то там жизненное обеспечение. При этом российский полковник не только будет обеспечен на ближайшие годы, но и даст перспективу своим детям и семье в Европе. Сам возраст, 60 лет, подсказывает, что он ушел как раз в тот момент, когда к нему уже со стороны военных властей России нет претензий, наверняка полковник оформил себе какую-то пенсию и ушел.

А второй вопрос — может, он вообще на задание ушел в Европу. По-моему, России вообще параллельно, есть там какой-нибудь свидетель, нет, она вообще не обращает никакого внимания на такие вещи на данном этапе. А иметь своего человека в этом всем, который может изнутри рассказывать, что там происходит, какие вопросы задаются, как процесс развивается — это очень интересно. Такое внедрение со стороны России тоже вполне возможно.

— Саликов утверждает, что может дать суду в Гааге показания о военных преступлениях России и рассказать, как принимались решения об их совершении. Насколько могут быть ценными показания?

— Глубоко сомневаюсь, что он знает, как принимались решения. По крайней мере —решение о вхождении в Украину в 2022-м году принималось очень ограниченным кругом людей, и он точно не входил в их число. Вы же видели, какая пропаганда была, что они никуда не входят и так далее. Сами войска, заходившие на территорию Украины, не могли понять, куда они идут. В самый первый момент они просто шли, а куда, какая стоит задача, это они поняли только спустя несколько часов после вторжения в Украину.

Во-вторых, меня удивила фраза, когда Саликов говорил, что «из Киевской области вывозились дети». Из Киевской области не вывозились дети, вот этот момент меня очень насторожил, потому что дети вывозились из тех областей Украины, где оккупация была уже устоявшаяся. Вывозились дети из детских домов, домов ребенка, на втором этапе вывозились дети якобы на отдых на море, еще куда-то. Эти категории детей оказались депортированы в Россию. Но точно никто не ходил по домам, не отбирал детей и не вывозил отдельными машинами куда-то, тем более — в Беларусь.

Либо он не понимает, про что говорит, либо просто хочет, чтобы им заинтересовались и опросили именно по этой линии, по линии детей. Он понимает, что это интересная вещь, есть уже международный ордер на задержание Путина, именно этот нюанс заинтересует Международный уголовный суд.

— Ждать ли новых перебежчиков с большими погонами в будущем?

— Я в этом даже не сомневаюсь. Думаю, некоторые из них уже работают на западные разведки, в том числе — и на украинскую. Почему украинская разведка так активно начала работать? Потому что некоторые (не только из военных, но и даже из администрации Путина), поняли, что перспективы в этом всем очень туманные. Естественно, они не совсем уже и глупые, они начали работать на западные разведки.

Любые данные, которые предоставит такой человек, все равно проверяются, никто не возьмет их за чистую монету, пока не будет подтверждения. Однако наличие таких сведений только в плюс, поэтому при всем скептицизме всего того, что происходит с ним, я думаю, что по капельке все дела, которые ведет сейчас Международный уголовный суд по этой войне, все равно будут накапливаться. В свое время результат будет ошеломляющим. Зря некоторые персонажи думают, что им все сойдет с рук.

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