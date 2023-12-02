«За что вы на меня накинулись?»: в Брестской области покончил с собой создатель приюта для собак 14 2.12.2023, 9:34

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Сергей Нехень. Фото: Bereza.by

Стали известны новые обстоятельства трагедии.

Много лет Сергей Нехень спасал собак от голода и холода — лечил, делал прививки, пытался найти новых хозяев. Он создал приют для животных в деревне Кабаки Березовского района. Но это стало причиной многочисленных конфликтов с односельчанами. На днях стало известно, что Сергей покончил жизнь самоубийством.

Спасает собак — мешает соседям?

21 ноября телеканал ОНТ выпустил в эфир сюжет под названием «От жизни собачьей», который был посвящен деятельности Сергея Нехеня. Односельчане Сергея были недовольны тем, что собаки (а их в самодельном приюте было несколько десятков) часто лают, а иногда сбегают на улицу.

Местная жительница Леонида Степанчук на видео возмущается:

— Они голодные, раз они лают постоянно. Я однажды ночью встала — мне не спалось — и они лаяли.

Довольно эмоционально высказался и староста агрогородка Кабаки Анатолий Романович:

— Пятьдесят человек сказали на собрании «Нет» этому… ни приюту, ни передержке — ничему! Вот сегодня я перемерял: от моего дома до участка, где находятся собаки, — 35 метров. То есть, никакие санитарно-эпидемиологические нормы не соблюдаются. Собаки воют круглые сутки.

Надо отметить, что собаки (в кадре ТВ и в вышедшем недавно репортаже районки) не выглядели несчастными, видно, что животные накормлены и о них заботятся.

— Они тоже заслуживают права на жизнь, они тоже божьи создания, — как-то робко говорит Сергей Нехень.

Он сообщил журналистке, что ищет помощь через тикток. Говорил, что желающие могут перевести деньги на его карточку, чтобы финансово поддержать приют, а волонтеры иногда привозят лекарства для собак и еду: ведь в неделю только взрослым собакам нужно до 400 килограммов мясного обреза.

Журналистка подчеркивает, что среди сотни местных нашелся только один человек, который помогает Сергею. Он и продемонстрировал женщине запасы корма, а также самодельные вольеры, в которых постелили сено, чтобы собакам было теплее в морозы.

Еще одна местная жительница подошла к корреспонденту, чтобы защитить Сергея:

— Добрый человек, Бог послал! У меня [собаки] тоже лают, но что я сделаю? У меня все подобранные. Кому-то же это надо делать.

Сергей Нехень сделал животным прививки и зарегистрировал официально. Но говорил, что на зиму собакам нужны лучшие условия: отопление и водопровод. И необходимо укрепить ограждение, чтобы не ушли.

Сергей рассказывал, что обратился за помощью к местным властям-просил, чтобы выделили дом или землю в Березовском районе, где бы можно было сделать приют, который бы никому не мешал.

Людмила Последняя, председатель Первомайского сельисполкома, говорила:

— Власти вызывали волонтеров. Волонтеры несколько раз выезжали и видели, что самого хозяина нет, собаки некормленные, даже воды у них не было. Опасно, как я говорю, для людей. Были составлены протоколы со стороны сотрудников РУВД. Всегда предлагаю какую-то альтернативу. Хутор — он не в пределах агрогородка, за деревней. Но он сказал, что ему туда трудно добираться.

В конце видео в сторону Сергея летит еще один камень: будто некоторые люди утверждают, что официально безработный волонтер таким образом просто нашел себе зарплату (раньше мужчина работал электриком).

Чиновники: Не можем выделить участок под убежище

Ранее, в мае, Сергей обращался за помощью в Березовский райисполком.

Начальник отдела землеустройства райисполкома Ирина Резникова рассказывала в эфире «Белорусского времечка» на БТ, что чиновники предложили самостоятельно искать участок, который можно приобрести. Она рассказала, что есть два участка, которые сейчас выставлены на продажу за одну базовую величину. Однако до них от Кабаков далеко — около 40 километров, а машины у мужчины нет.

Резникова отметила, что официально они не имеют права выделить участок именно под убежище — такого варианта в белорусском законодательстве не предусмотрено.

Ведущая уточняла, являются ли бездомные животные проблемой для района.

— Я так не могу сказать, — ответила чиновница. — У нас есть ЖКХ, которое отлавливает бездомных животных. Чтобы поступало много жалоб, я еще не слышала.

Хейт — онлайн и оффлайн

После новости о самоубийстве Сергея некоторые его знакомые на эмоциях стали утверждать, что это из-за сюжета ОНТ мужчина решил уйти из жизни.

— После того сюжета Сергея стали травить еще больше в интернете и не только, — говорит один из его знакомых. — Особенно противно от поведения лицемерного старосты, который сам вызывал на него неоднократно милицию, санстанцию, а теперь такой «Ой, мы не позволим собачек усыпить».

Хейтеров у зоозащитника действительно хватало. И медийность иногда играла против него. Он был вынужден ограничить возможность оставлять комментарии в своем аккаунте. Одна из женщин, которая записывала видео против Сергея, уже призналась, что «немного переборщила».

Для многих поступок Сергея стал шоком, так как мужчина был религиозным человеком.

Несколько дней назад сотрудники ОНТ обращались к Сергею снова. Тогда он опубликовал в тиктоке скриншот сообщения от девушки, представившейся продюсером шоу «Еще не вечер» на телеканале ОНТ. Она приглашала Сергея принять участие в записи шоу и поделиться историей.

Сергей просил у подписчиков совета, нужно ли ему участвовать в этом проекте. Мнения разделились: кто-то считал, что только так можно получить больше поддержки, а кто-то — что из-за этого будет еще больший скандал в деревне Кабаки. Еще были предложения собрать группу поддержки и ехать вместе.

Последние дни

Те, кто знал Сергея, говорят, что в последнее время у мужчины была сильная депрессия: ненависть в интернете и реальной жизни, проблемы с властями, которые только для государственных СМИ говорили о помощи, а на самом деле донимали мужчину проверками и штрафами…

На видео, которое Сергей выложил в аккаунт за три дня до самоубийства, кажется, что он плачет.

— За что вы на меня накинулись? Я не знаю, где искать помощи и поддержки. Многие места свои не показываю, где собаки, потому что не знаю, какая атака снова начнется. А дальше делайте выводы сами.

До этого Сергей жаловался на то, что не может жить спокойно:

— Вчера несколько раз приезжали сотрудники [милиции]. Все хорошо, даже поинтересовались, как я себя чувствую (Сергей был простужен. — НН). Новый протокол составили. Пью таблетки, поправлюсь. Все будет хорошо. Так как нельзя мне болеть. Ответственность большая. Всех надо кормить, всех надо поить. Прорвемся. У кого-то и похуже.

Выкладывал он и видео визитов милиционеров.

— Как ваше ничего? — спрашивает человек в форме. — Собак, говорят, где-то здесь выпускали, бегали.

Сергей отвечает, что это наговор.

Еще в одном видео мужчина показывает, что милиционеры приехали к дому председателя:

— Опять какая-то провокация, опять вызвал непонятно на что. Опять будут писать какой-то протокол непонятный. И вот так все время. Видите? Вон пошел сотрудник что-то сочинять. Устал я очень.

Неделю назад Сергей рассказывал, что ему дали штраф в три базовые величины — за то, что на его велосипеде не было фары.

— Встречался с правозащитниками. Не буду говорить, о чем мы говорили, но все будет хорошо. По крайней мере, пока я есть, существую, живу, собаки будут в безопасности. Надеюсь, что что-то предложат. Может, власти место предложат. Всем желаю искренне добра. Я верующий человек. Как получилось, так получилось. Пытаются меня уничтожить, втоптать в грязь. Сделать меня каким-то ничтожеством. Вы же все видите — я снимаю ролики, что все сыты, все накормлены. Сейчас пойду и возьму две пачки круп, чтобы кашку дальше варить. Спасибо за вашу моральную поддержку. Без нее я бы наверное уже упал на лопатки. Меня бы просто съели, перемололи, как система перемалывает. Собак бы усыпили и забыли бы про Сережу.

Последнее видео появилось в тиктоке всего день назад. Его, наверное, снял человек, который предлагал отдать под приют свой хутор возле Столбцов — он показывал место и, видимо, прислал Сергею, а тот опубликовал. Мужчина увидел сюжет ОНТ и захотел помочь. Сейчас в комментариях он подтверждает, что предложение остается в силе, если кто-то захочет продолжить дело Сергея.

Тем временем волонтеры бьют тревогу. Нужно найти хозяев для сорока собак — волонтеры волнуются, что чиновники могут решить проблему, просто уничтожив животных. Понятно, что отыскать приют для такого количества собак почти невозможно, поэтому просят тех, кто может, забирать хотя бы по одному-два.

Подписчики Сергея возмущены и пишут, что будут требовать открыть уголовное дело за доведение до самоубийства.

Волонтеры из разных стран выложили в тиктоке открытое письмо с требованием к властям разобраться в ситуации. Они также утверждают, что незадолго до смерти староста угрожал Сергею — говорил, что повесит и его, и его собак.