Зеленская выступила против выдвижения ее мужа на второй президентский срок

Зеленская выступила против выдвижения ее мужа на второй президентский срок4
- 2.12.2023, 10:08
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Первая леди Украины рассказала о своих планах.
Первая леди Украины Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж Владимир Зеленский избирался на следующий срок.
Об этом Зеленская рассказала в интервью Economist.
Фрагмент интервью первой леди Украины опубликован в подкасте издания, но пока отсутствует в печатной версии.
Зеленская сообщила, что уверена в победе Украины. После этого она хочет со своей семьей отдохнуть.
«Мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время (после победы Украины. — Ред). После этого мы устроим себе отпуск и уедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером», — рассказала первая леди о своих планах.
Зеленская добавила, что после этого она и ее семья будут думать, что будут делать дальше.
«Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.