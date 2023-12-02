Зеленская выступила против выдвижения ее мужа на второй президентский срок 4 2.12.2023, 10:08

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Елена Зеленская

Первая леди Украины рассказала о своих планах.

Первая леди Украины Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж Владимир Зеленский избирался на следующий срок.

Об этом Зеленская рассказала в интервью Economist.

Фрагмент интервью первой леди Украины опубликован в подкасте издания, но пока отсутствует в печатной версии.

Зеленская сообщила, что уверена в победе Украины. После этого она хочет со своей семьей отдохнуть.

«Мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время (после победы Украины. — Ред). После этого мы устроим себе отпуск и уедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером», — рассказала первая леди о своих планах.

Зеленская добавила, что после этого она и ее семья будут думать, что будут делать дальше.

«Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.

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