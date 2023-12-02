закрыть
2 декабря 2023, суббота, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленская выступила против выдвижения ее мужа на второй президентский срок

4
  • 2.12.2023, 10:08
  • 4,026
Зеленская выступила против выдвижения ее мужа на второй президентский срок
Елена Зеленская

Первая леди Украины рассказала о своих планах.

Первая леди Украины Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж Владимир Зеленский избирался на следующий срок.

Об этом Зеленская рассказала в интервью Economist.

Фрагмент интервью первой леди Украины опубликован в подкасте издания, но пока отсутствует в печатной версии.

Зеленская сообщила, что уверена в победе Украины. После этого она хочет со своей семьей отдохнуть.

«Мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время (после победы Украины. — Ред). После этого мы устроим себе отпуск и уедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером», — рассказала первая леди о своих планах.

Зеленская добавила, что после этого она и ее семья будут думать, что будут делать дальше.

«Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип