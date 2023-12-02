США жестко отреагировали на решение Путина увеличить армию 2 2.12.2023, 10:22

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Глава РФ «разбрасывается человеческим мясом».

В Белом доме охарактеризовали решение российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности российской армии. Там назвали это «расходованием человеческих ресурсов».

Эту позицию выразил координатор Совета по вопросам национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, передает «Укринформ».

«Нет сомнений, что Путин в буквальном смысле разбрасывается человеческим мясом, стремясь удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, и при этом пытаясь захватить еще больше», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины превосходят российские в качестве войск, руководства, командования, управления, а также в оружии, предоставленном Соединенными Штатами и другими странами.

Поскольку Путин не в состоянии сравниться с этим качеством, его ответ сводится к попыткам достижения своих целей количественным увеличением военных сил, как это произошло под Бахмутом.

«Это лишь подчеркивает сложности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и, вероятно, будут продолжать сталкиваться. Поэтому наш настоятельный совет Путину заключается в том, чтобы он отказался от этого и вообще покинул Украину, тогда ему не придется беспокоиться о дополнительном наращивании военной мощи», — подчеркнул представитель Белого дома.

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