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Поддерживает Украину и выступает против Путина: что известно о дочери Соловьева

  • 2.12.2023, 10:56
  • 3,090
Поддерживает Украину и выступает против Путина: что известно о дочери Соловьева

Российские пропагандисты пытаются скрыть позор своего коллеги.

32-летняя дочь российского телеведущего Владимира Соловьева от второго брака, уроженка США и актриса Екатерина Соловьева живет в Москве, но выступает против политики Кремля.

Российские пропагандисты игнорируют этот факт и не пишут об артистке, хотя и знают, что она категорически не поддерживает слова своего отца и президента РФ Владимира Путина, пишет OBOZ.UA.

Так, например, на днях Екатерина Соловьева назвала признание в России новой «экстремистской организации» глупым анекдотом и театром абсурда.

«Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а ХАМАС устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла уже стошнило бы от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас все еще просто штрафы», – написала дочь Соловьева в одном из последних постов.

Это не первое ее антикремлевское заявление. В своих видео в 2022 году Соловьева выступила против войны, но есть один большой нюанс. Дочь пропагандиста не осуждает россиян или армию, а наоборот – призывает англоязычную аудиторию соболезновать народу РФ.

Она просила не отождествлять россиян с Путиным и жаловалась на трудную жизнь и ненависть. Позже Соловьева закрыла все свои соцсети, включая Twittеr, и теперь ведет оппозиционную деятельность на маленькую аудиторию, которая насчитывает чуть более тысячи человек.

Кроме этого, она, как утверждают РосСМИ, продолжает жить на работе в Москве. К примеру, в России уже год ставят спектакль Соловьевой под названием 28 дней, который она рекламирует в своем Instagram.

Благотворительная деятельность россиянки направлена не на помощь пострадавшим от войны украинцам, а в поддержку российского центра «Насилию.нет» и правозащитной организации «ОВД-Инфо».

Отметим, что у Соловьева всего восемь детей от трех жен. Четверо из них – сыновья, двое призывного возраста, но ни один не отправился на передовую.

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