Российскую певицу Чичерину будут судить

Российскую певицу Чичерину будут судить12
- 2.12.2023, 11:47
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Возможен пожизненный срок.
Обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной был направлен в суд.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.
Чичериной инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Незаконное пересечение государственной границы и публичное надругательство над государственным флагом Украины. Пропаганда и оправдание войны. Поддержка вооруженной злости РФ против Украины.
По этим статьям Чичериной грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, российская рок-певица с 2014 года использовала свою популярность для оправдания агрессии России против Украины. Она публично призвала к агрессивной войне и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Дело против Чичериной
Напомним, что в марте 2022 года Чечерина незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.
Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.
Также стало известно, что за главу Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после инцидента с флагом.