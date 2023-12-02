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Российскую певицу Чичерину будут судить

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  • 2.12.2023, 11:47
  • 11,644
Российскую певицу Чичерину будут судить
Юлия Чичерина

Возможен пожизненный срок.

Обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной был направлен в суд.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Чичериной инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Незаконное пересечение государственной границы и публичное надругательство над государственным флагом Украины. Пропаганда и оправдание войны. Поддержка вооруженной злости РФ против Украины.

По этим статьям Чичериной грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, российская рок-певица с 2014 года использовала свою популярность для оправдания агрессии России против Украины. Она публично призвала к агрессивной войне и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Дело против Чичериной

Напомним, что в марте 2022 года Чечерина незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.

Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Также стало известно, что за главу Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после инцидента с флагом.

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