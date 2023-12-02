Ущерб на миллиарды: что потерял Путин от взрывов на БАМ 1 2.12.2023, 12:18

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СБУ провела беспрецедентную операцию.

В России произошла масштабная авария в тоннеле, который является единственным крупным железнодорожным путем, соединяющим Россию с Китаем. Взрыв поезда в тоннеле признан в РФ терактом, и есть все основания говорить о том, что это – результат успешной работы украинских спецслужб.

«Апостроф» выяснял, какой ущерб данная авария нанесла экономике РФ.

В России в 15-километровом железнодорожном тоннеле, который является частью Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в последний день осени произошел мощный пожар. Об этом сообщила госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД).

По информации РЖД, в ночь на 30 ноября загорелась цистерна товарного поезда, который находился в это время в тоннеле. Из-за аварии движение по Северомуйскому тоннелю было закрыто.

Российское интернет-издание «База» пишет, что в составе поезда находилась 41 цистерна с горючим, а также три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов, груженых черными металлами. По данным издания, скорее всего, в тоннеле произошло короткое замыкание, приведшее к возгоранию электропроводки, после чего огонь перекинулся на одну из цистерн.

Вместе с тем, украинские СМИ узнали от источников в Службе безопасности Украины, что пожар произошел в результате спецоперации СБУ. Всего в тоннеле сработали четыре взрывных устройства.

Позже российская сторона официально признала, что в тоннеле имела место диверсия, и было возбуждено уголовное дело по статье о «теракте».

Нет тоннеля - нет торговли

Северомуйский тоннель является самым протяженный железнодорожным тоннелем в России и представляет собой ключевой элемент фактически единственной крупной железнодорожной магистрали, которая соединяет РФ с Китаем.

Из-за аварии и закрытия тоннеля движение поездов организовано по альтернативному пути – Северомуйскому обходу, который обычно не используется, но содержится в рабочем состоянии на случай возникновения подобных ситуаций. Пропускная способность этого маршрута довольно низкая, а потому составы движутся с задержками (ряд росСМИ сообщили, что задержек нет, что просто абсурдно, так как обходной маршрут, как минимум длиннее тоннеля).

Насколько «рабочим» является состояние обходного пути, - сложный вопрос, учитывая то, что он практически не используется уже 20 лет.

В любом случае, очевидно, что выход из строя тоннеля существенно затруднит логистику поставок, как из Китая в Россию, так и в обратном направлении. Страна-агрессор получает от Китая, помимо прочего, товары двойного назначения, а в КНР из РФ по железной дороге идут различные грузы, причем, согласно многочисленным сообщениям, электросети не справляются с возросшей в последнее время нагрузкой, из-за чего нередко возникают аварии.

По словам экономиста, бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, в последнее время зависимость россиян от экспорта в Китай очень возросла.

«В первом полугодии товарооборот между двумя странами вырос на 40%, за девять месяцев – на 29%. По итогам года он превысит 200 миллиардов долларов, – сказал он в комментарии «Апострофу». – Россияне поставляют в КНР в основном сырье: нефть, газ, уголь, древесину и т.д. Поставка сырья (кроме газа и нефти) в основном идет по железной дороге».

Эксперт отметил, что железнодорожная инфраструктура России в направлении Китая не справлялась с грузовым потоком еще в 2021 году, поэтому сейчас, когда только контейнерные перевозки между РФ и КНР выросли более чем в два раза, проблемы лишь усугубились.

«Конечно, выход из строя тоннеля приведет к убыткам РЖД и сорвет график движения грузов между КНР и РФ. Оценить точно убытки сейчас невозможно, поскольку неизвестно, когда возобновят движение по этому 15-километровому тоннелю. Но точно можно сказать, что это десятки миллионов долларов и срыв логистики в перегруженном для РЖД направлении», - резюмировал Шапран.

Вопрос на миллиарды

Действительно, сегодня мало, что известно о масштабе аварии.

«Об этом знает РЖД, но она ничего не дает. А из того, что дает, это - на 100% ложь», - сказал в разговоре с «Апострофом» руководитель аналитического направления сети «АНТС» Илья Несходовский.

Он добавил, что о масштабе потерь мы узнаем лишь со временем и не из российских, а, скорее, из китайских источников.

Однако некоторые цифры все же просачиваются в публичную плоскость.

Так, по данным российских СМИ, выгорели 16 цистерн с горючим, еще у двух цистерн обнаружены пробоины, через которые произошел разлив топлива.

Но главное – это то, что повреждены не только цистерны, но железнодорожное полотно, а потому, пока его не починят, движение по тоннелю возобновлено не будет.

Таким образом, реальный размер ущерба для страны-агрессора будет зависеть от того, на какое время выйдет из строя тоннель.

«Если будет перекрытие хотя бы, условно говоря, на неделю, то это очень мощный удар по российской экономике. Задержка на один день – если все будет быстро восстановлено – вообще никак не повлияет, однако если больше чем на неделю, то это очень мощно, а, если на месяц, это вообще будет подарок, потому что, если посмотреть на структуру (российского) экспорта, все гонится преимущественно по железной дороге», - говорит Несходовский.

По его словам, за десять месяцев текущего года товарооборот между Китаем и РФ составил более 190 миллиардов долларов, так что можно исходить из того, что где-то 120 миллиардов долларов за этот период составила торговля, которая осуществляется железнодорожным транспортом.

Таким образом, посчитаем: месяц простоя тоннеля будет стоить России 12 миллиардов долларов. Если задержка составит примерно неделю, то речь идет приблизительно о 3 миллиардах долларов.

Встречаем врага на дальних подступах

События в далекой Бурятии говорят о том, что Украина не собирается, сложа руки, ждать, когда Россия, в том числе, благодаря оставшимся у нее союзникам, восстановит военную мощь, которую потом обрушит на наши города и на наших воинов.

«Военная тактика предполагает нелинейное мышление. Если мы хотим победить, мы должны делать что-то, что перекрывает возможные поставки, работу их заводов, уничтожает электростанции. И в этом контексте это (подрыв тоннеля) - мощный удар», - рассуждает Илья Несходовский.

Кстати, из России поступают сообщения о том, что в том же районе, где находится Северомуйский тоннель, был взорван еще один состав с топливом.

Подробностей об этой аварии пока нет, но очевидно, что украинские спецслужбы нащупывают слабые места врага, а потому велика вероятность, что подобные спецоперации продолжатся.

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