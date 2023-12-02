«Неуважение к стране»: в РФ устроили истерику из-за нежелания иностранцев учить русский язык 3 2.12.2023, 12:37

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В пример привели немецкую Бундеслигу.

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин пожаловался на то, что иностранцы не учат русский язык, когда приезжают работать в РФ. 45-летний специалист назвал это проявлением неуважения к РФ потребовал от функционеров исправить ситуацию.

Об этом Калешин заявил в эфире пропагандистского телеканала «Матч Премьер». Он привел пример немецкой Бундеслиги, где тренеры приходят на работу в местные клубы уже с базовым знанием языка и способны общаться с прессой, чем демонстрируют «уровень ценностей».

«Какой иностранный тренер за последнее время выучил русский язык? Чтобы возглавить «Баварию», вы должны в течении трех месяцев научиться говорить на немецком. На первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком. Вот уровень ценностей, отношения к своему футболу. А если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то он проявляет, на мой взгляд, неуважение к стране», – сказал Калешин.

Ранее он отметился откровенным высказыванием, в котором раскритиковал уклад российского футбола, который «специально разваливают», как и «образование и армию».

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