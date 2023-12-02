закрыть
2 декабря 2023, суббота, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На продукты тратим около 150 евро на человека»

  • 2.12.2023, 14:07
  • 1,826
«На продукты тратим около 150 евро на человека»

Сколько зарабатывает и тратит семья дальнобойщика в Польше.

Дмитрий работает в Польше дальнобойщиком, а его супруга Светлана обучает сотрудников на складе запчастей, но сейчас женщина в декретном отпуске. Доход семьи составляет около 12 тысяч злотых (почти 10 тысяч рублей) в месяц. Супруги рассказали MOST, на что хватает этих денег.

Дмитрий и Светлана переехали в Польшу в 2020 году по работе: через агентство по трудоустройству нашли подходящие варианты, сделали рабочие визы, а оказавшись в Польше, устроились на официальную работу по umowa o pracę.

— Первые полгода я работала на складе запчастей: подготавливала товар на продажу. Через полгода меня немного повысили, — вспоминает Светлана, — и я начала обучать новых сотрудников тому, что раньше делала сама. Вместе с повышением зарплата выросла в два раза: первые полгода я получала 2000 злотых (1,6 тысячи рублей), а после — 4600−4800 злотых (3,8 — 3,9 тысячи рублей). Сейчас я в декрете: 2,5 месяца назад родила сына. Как только узнала о беременности, оформила больничный, который оплачивался мне в размере 100% от моей зарплаты. А после рождения малыша я получаю 80% — около 4000 злотых (3,3 тысячи рублей). Плюс к этому мы получаем 500 злотых (414 рублей) пособия на ребенка.

Месячная зарплата Дмитрия составляет 7−8 тысяч злотых (5,8 тысячи — 6,6 тысячи рублей)

Жилье

Дмитрий и Светлана не привередливы в жилищных условиях, поэтому с 2020 года и до рождения сына они снимали квартиру совместно со знакомыми.

— Мы снимали большую трехкомнатную квартиру, где одна большая комната была наша с супругом, а вторая — двух наших знакомых. Кухня, ванная и третья комната были общими. За аренду тогда мы платили 1000−1200 злотых в месяц (829 — 995 рублей).

В сентябре в связи с рождением ребёнка семья переехала в отдельную квартиру в пригороде Варшавы.

— Сейчас мы арендуем двухкомнатную квартиру с изолированной кухней. Метраж около 50 кв. метров, плюс у нас есть небольшой участок: квартира на первом этаже. Вместе со всеми платежами ежемесячно аренда обходится нам в 3000 злотых (2,4 тысячи рублей).

Продукты

В магазины Дмитрий и Светлана ходят два раза в неделю. Суммы закупок бывают разными, но, как правило, не менее 100 злотых (83 рубля).

— В месяц на продукты мы тратим около 150 евро на человека. В основном я готовлю дома, — говорит Светлана, — но доставки и рестораны тоже любим. За один поход в ресторан мы тратим примерно 200 злотых (166 рублей).

Ребенок

У Светланы и Дмитрия сын, которому 2,5 месяца. Малыш находится на искусственном вскармливании, поэтому одной из основных статей расходов на питание является молочная смесь. На нее семья тратит 240 злотых (почти 200 рублей) в месяц.

— Еще покупаем подгузники, которые обходятся нам в 50 злотых (41 рубль) в месяц. Стараемся брать их на акциях. Если акции появляются, а у нас нет необходимости сейчас покупать подгузники, — все равно берём. Вообще, расходы на ребенка сейчас не очень большие. Например, одежду мы с моими бывшими коллегами, которые тоже недавно родили, передаем друг другу. Кроме того, в нашем городе есть организация, которая помогает украинцам, но и белорусам они тоже охотно помогают. Поэтому при возможности мы пользуемся этой помощью. Также очень доступные цены в секонд-хендах, где можно найти очень хорошие брендовые вещи за копейки. Время от времени покупаем на акции одежду в обычных магазинах. В общем, в месяц на одежду для сына уходит не более 100 злотых (83 рубля). Это потолок.

Транспорт

Недавно семья приобрела собственный автомобиль, но продолжает пользоваться общественным транспортом. В разговоре Светлана акцентирует внимание на том, что транспорт в их городе бесплатный. Если нужно добраться до Варшавы, семья пользуется электричкой, билет стоит 15 злотых (12 рублей). Ездят в польскую столицу Светлана и Дмитрий несколько раз в месяц.

— Про затраты на машину сказать пока сложно: мы только ее купили, поездили три недели и отдали в ремонт, чтобы нам заменили подвески, поставили зимнюю резину и так далее. А вообще, за страховку на год, например, мы заплатили 1600 злотых (1,3 тысячи рублей). За зимнюю резину — 1500 злотых (1,2 тысячи рублей). Топливо будет обходиться примерно в 500 злотых (414 рублей) в месяц. Что касается запчастей, то они в Польше очень доступные по стоимости, — говорит Дмитрий, — а вот ремонт, работа специалистов, обслуживание машины — очень дорогие по сравнению с Беларусью.

Здоровье и уход за собой

Работодатели Светланы и Дмитрия делают отчисления в ZUS (Управление социального страхования), так что семья имеет возможность получать бесплатное медицинское обслуживание.

— Бесплатная медицина как бы есть, но на деле, если есть острая необходимость попасть к врачу, сделать этого бесплатно невозможно. Нужно идти в поликлинику, стоять длинную очередь, чтобы тебе дали талончик на прием через месяц. В принципе все как в Беларуси. Такой вариант мне не подходит. Например, я приезжаю на неделю домой, и мне сегодня-завтра нужно попасть к врачу, я не могу ждать месяц, — объясняет Дмитрий. — Поэтому я иду к врачам платно. Один прием к любому врачу в нашем городе стоит 200 злотых (166 рублей).

На уход за собой семья тратит около 1035 злотых (858 рублей). Из них 35 злотых (29 рублей) — на стрижку Дмитрия, а 1000 злотых (829 рублей) — на бьюти-процедуры Светланы.

— Я каждый месяц делаю маникюр, наращиваю ресницы, хожу на окрашивание бровей, на окрашивание волос и к косметологу, — перечисляет женщина. — У косметолога делаю разные процедуры: и пилинги, и чистки, и ботокс. Что-то каждый месяц, а что-то раз в полгода.

Одежда и обувь

На одежду и обувь для себя молодые люди сейчас не тратят деньги. Светлана не видит в этом смысла: после родов нужно время, чтобы вернуть телу прежнюю форму. Вопрос покупки обуви для пары тоже не актуален: закупились в прошлом сезоне.

Обучение и отдых

У супругов есть старшая дочь, она живет отдельно.

— За обучение мы платим 2500 злотых (2073 рубля) за полгода, а за проживание в общежитии — 600 злотых (497 рублей) ежемесячно, рассказывает Светлана.

Два раза в год семья ездит на отдых: зимой и летом.

— Зимний отдых в среднем нам обходится в 3000 злотых (2487 рублей), а затраты на летний отдых зависят от того, куда мы едем. В прошлом году ездили в Испанию и за двоих взрослых заплатили 2000 евро (1658 рублей). В этом году из-за беременности я смогла осилить только поездку в Гданьск. Ездила туда с сестрой на пару дней и потратила около 1500 злотых (1,2 тысячи рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип