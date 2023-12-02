«На продукты тратим около 150 евро на человека» 2.12.2023, 14:07

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Сколько зарабатывает и тратит семья дальнобойщика в Польше.

Дмитрий работает в Польше дальнобойщиком, а его супруга Светлана обучает сотрудников на складе запчастей, но сейчас женщина в декретном отпуске. Доход семьи составляет около 12 тысяч злотых (почти 10 тысяч рублей) в месяц. Супруги рассказали MOST, на что хватает этих денег.

Дмитрий и Светлана переехали в Польшу в 2020 году по работе: через агентство по трудоустройству нашли подходящие варианты, сделали рабочие визы, а оказавшись в Польше, устроились на официальную работу по umowa o pracę.

— Первые полгода я работала на складе запчастей: подготавливала товар на продажу. Через полгода меня немного повысили, — вспоминает Светлана, — и я начала обучать новых сотрудников тому, что раньше делала сама. Вместе с повышением зарплата выросла в два раза: первые полгода я получала 2000 злотых (1,6 тысячи рублей), а после — 4600−4800 злотых (3,8 — 3,9 тысячи рублей). Сейчас я в декрете: 2,5 месяца назад родила сына. Как только узнала о беременности, оформила больничный, который оплачивался мне в размере 100% от моей зарплаты. А после рождения малыша я получаю 80% — около 4000 злотых (3,3 тысячи рублей). Плюс к этому мы получаем 500 злотых (414 рублей) пособия на ребенка.

Месячная зарплата Дмитрия составляет 7−8 тысяч злотых (5,8 тысячи — 6,6 тысячи рублей)

Жилье

Дмитрий и Светлана не привередливы в жилищных условиях, поэтому с 2020 года и до рождения сына они снимали квартиру совместно со знакомыми.

— Мы снимали большую трехкомнатную квартиру, где одна большая комната была наша с супругом, а вторая — двух наших знакомых. Кухня, ванная и третья комната были общими. За аренду тогда мы платили 1000−1200 злотых в месяц (829 — 995 рублей).

В сентябре в связи с рождением ребёнка семья переехала в отдельную квартиру в пригороде Варшавы.

— Сейчас мы арендуем двухкомнатную квартиру с изолированной кухней. Метраж около 50 кв. метров, плюс у нас есть небольшой участок: квартира на первом этаже. Вместе со всеми платежами ежемесячно аренда обходится нам в 3000 злотых (2,4 тысячи рублей).

Продукты

В магазины Дмитрий и Светлана ходят два раза в неделю. Суммы закупок бывают разными, но, как правило, не менее 100 злотых (83 рубля).

— В месяц на продукты мы тратим около 150 евро на человека. В основном я готовлю дома, — говорит Светлана, — но доставки и рестораны тоже любим. За один поход в ресторан мы тратим примерно 200 злотых (166 рублей).

Ребенок

У Светланы и Дмитрия сын, которому 2,5 месяца. Малыш находится на искусственном вскармливании, поэтому одной из основных статей расходов на питание является молочная смесь. На нее семья тратит 240 злотых (почти 200 рублей) в месяц.

— Еще покупаем подгузники, которые обходятся нам в 50 злотых (41 рубль) в месяц. Стараемся брать их на акциях. Если акции появляются, а у нас нет необходимости сейчас покупать подгузники, — все равно берём. Вообще, расходы на ребенка сейчас не очень большие. Например, одежду мы с моими бывшими коллегами, которые тоже недавно родили, передаем друг другу. Кроме того, в нашем городе есть организация, которая помогает украинцам, но и белорусам они тоже охотно помогают. Поэтому при возможности мы пользуемся этой помощью. Также очень доступные цены в секонд-хендах, где можно найти очень хорошие брендовые вещи за копейки. Время от времени покупаем на акции одежду в обычных магазинах. В общем, в месяц на одежду для сына уходит не более 100 злотых (83 рубля). Это потолок.

Транспорт

Недавно семья приобрела собственный автомобиль, но продолжает пользоваться общественным транспортом. В разговоре Светлана акцентирует внимание на том, что транспорт в их городе бесплатный. Если нужно добраться до Варшавы, семья пользуется электричкой, билет стоит 15 злотых (12 рублей). Ездят в польскую столицу Светлана и Дмитрий несколько раз в месяц.

— Про затраты на машину сказать пока сложно: мы только ее купили, поездили три недели и отдали в ремонт, чтобы нам заменили подвески, поставили зимнюю резину и так далее. А вообще, за страховку на год, например, мы заплатили 1600 злотых (1,3 тысячи рублей). За зимнюю резину — 1500 злотых (1,2 тысячи рублей). Топливо будет обходиться примерно в 500 злотых (414 рублей) в месяц. Что касается запчастей, то они в Польше очень доступные по стоимости, — говорит Дмитрий, — а вот ремонт, работа специалистов, обслуживание машины — очень дорогие по сравнению с Беларусью.

Здоровье и уход за собой

Работодатели Светланы и Дмитрия делают отчисления в ZUS (Управление социального страхования), так что семья имеет возможность получать бесплатное медицинское обслуживание.

— Бесплатная медицина как бы есть, но на деле, если есть острая необходимость попасть к врачу, сделать этого бесплатно невозможно. Нужно идти в поликлинику, стоять длинную очередь, чтобы тебе дали талончик на прием через месяц. В принципе все как в Беларуси. Такой вариант мне не подходит. Например, я приезжаю на неделю домой, и мне сегодня-завтра нужно попасть к врачу, я не могу ждать месяц, — объясняет Дмитрий. — Поэтому я иду к врачам платно. Один прием к любому врачу в нашем городе стоит 200 злотых (166 рублей).

На уход за собой семья тратит около 1035 злотых (858 рублей). Из них 35 злотых (29 рублей) — на стрижку Дмитрия, а 1000 злотых (829 рублей) — на бьюти-процедуры Светланы.

— Я каждый месяц делаю маникюр, наращиваю ресницы, хожу на окрашивание бровей, на окрашивание волос и к косметологу, — перечисляет женщина. — У косметолога делаю разные процедуры: и пилинги, и чистки, и ботокс. Что-то каждый месяц, а что-то раз в полгода.

Одежда и обувь

На одежду и обувь для себя молодые люди сейчас не тратят деньги. Светлана не видит в этом смысла: после родов нужно время, чтобы вернуть телу прежнюю форму. Вопрос покупки обуви для пары тоже не актуален: закупились в прошлом сезоне.

Обучение и отдых

У супругов есть старшая дочь, она живет отдельно.

— За обучение мы платим 2500 злотых (2073 рубля) за полгода, а за проживание в общежитии — 600 злотых (497 рублей) ежемесячно, рассказывает Светлана.

Два раза в год семья ездит на отдых: зимой и летом.

— Зимний отдых в среднем нам обходится в 3000 злотых (2487 рублей), а затраты на летний отдых зависят от того, куда мы едем. В прошлом году ездили в Испанию и за двоих взрослых заплатили 2000 евро (1658 рублей). В этом году из-за беременности я смогла осилить только поездку в Гданьск. Ездила туда с сестрой на пару дней и потратила около 1500 злотых (1,2 тысячи рублей).

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