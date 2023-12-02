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СМИ: В России загадочно скончался влиятельный сенатор, близкий к Путину

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  • 2.12.2023, 14:15
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СМИ: В России загадочно скончался влиятельный сенатор, близкий к Путину
Владимир Лебедев

Череда загадочных смертей в элите РФ продолжается.

В России умер очень влиятельный чиновник, близкий к Кремлю и диктатору Владимиру Путину. Речь о сенаторе от Нижегородской области Владимире Лебедеве, связанном с нефтяным бизнесом.

Смерти Лебедева посвятила статью британская газета The Mirror.

Сенатору РФ на момент смерти был всего 61 год. По данным российских СМИ, причиной кончины стал «сердечный приступ».

Однако знакомые с ним люди уверяют, что чиновник не имел никаких проблем с сердцем.

«Сторонник войны Лебедев ранее имел связи с энергетическим гигантом «Лукойл». Эта компания после начала войны против Украины столкнулась с рядом необъяснимых и преждевременных смертей среди топ-менеджеров», - говорится в статье.

Известно, что покойный Лебедев имел тесные деловые связи с председателем совета директоров «Лукойла» Владимиром Некрасовым, который скончался в прошлом месяце также в результате якобы проблем с сердцем.

Сенатор РФ водил дружбу с небезызвестным Сергеем Кириенко. Это очень влиятельный персонаж в Кремле, который занимает пост замглавы Администрации президента РФ.

Лебедев и Кириенко были партнерами по охоте, есть фото, на котором они запечатлены на фоне убитого медведя. Лебедев находился под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других стран за поддержку агрессии против Украины.

«С начала войны произошла волна загадочных смертей россиян, связанных с энергетическим и банковским секторами. 67-летний магнат «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна элитной московской Центральной клинической больницы в сентябре прошлого года. Там находился из-за проблемы с сердцем. Он выпал из окна 6-го этажа и скончался на месте… 43-летний миллиардер Александр Субботин, также связанный с энергетическим гигантом «Лукойл», был найден мертвым в мае 2022 года после того, как «пообщался с шаманами», - говорится в статье.

Журналисты считают, что загадочные смерти, возможно, связаны с открытым письмом, которое руководство «Лукойла» опубликовало спустя неделю после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Там говорилось о необходимости срочно прекратить войну.

«Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса и дипломатическими средствами», - написали тогда представители нефтяной компании.

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