«Би-би-си»: В Беларуси признали экстремистским канал «Жопа с усами» 2.12.2023, 14:51

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Там публикуются мультфильмы, высмеивающие власть.

Белорусское МВД признало сатирический YouTube-канал «Жопа с усами» экстремистским формированием, сообщает «Би-би-си».

На канал подписаны почти 20 тысяч пользователей, там публикуются мультфильмы, высмеивающие белорусскую власть.

«Привет, это Жопа с усами. Вам может показаться, что это канал про Лукашенко, новости Беларуси, политику и Путина, но это абсолютно не так. Все совпадения случайны, а персонажи - вымышлены», - говорится в описании канала.

«Группа граждан, объединенных под именами «Жопа с усами», осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда одноименных сетевых ресурсов», - говорится в пояснении министерства.

Помимо YouTube-канала экстремистскими признаны ресурсы проекта в Telegram, TikTok и Х (бывший «Твиттер»), а также логотип «в виде карикатурного изображения ягодиц с усами на зеленом фоне со вписанной надписью «жопа с усами».

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