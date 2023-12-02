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Ситуация возле Авдеевки сильно изменилась: как действуют россияне

  • 2.12.2023, 15:00
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Ситуация возле Авдеевки сильно изменилась: как действуют россияне

Стало известно о неожиданном преимуществе ВСУ.

На Таврическом направлении и, в частности, возле Авдеевки российские оккупанты в полтора раза снизили количество атак.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

«Сейчас продолжаются бои, правда, в целом в операционной зоне ОСГВ «Таврия» и, в частности, возле Авдеевки враг почти в полтора раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Одна из причин - это очень большие потери врага... также требуется некоторая перегруппировка, плюс подвоз боеприпасов и пополнение потерь», - сказал спикер.

По его словам, всего было зафиксировано 34 боевых столкновения и 21 из них - возле Авдеевки. Там враг продолжает бросать вперед пехоту, однако почти не использовал технику. За сутки потери россиян в операционной зоне ОСГВ «Таврия» составляют 495 человек, а в районе Авдеевки, в частности, - около 300.

«Также снизилась активность вражеской авиации и артиллерии - за сутки всего 4 авиаудара, перед тем было 17-18, и для ударов российские террористы продолжают использовать управляемые авиационные бомбы и бьют издалека», - отметил Штупун.

Спикер также сообщил, что Авдеевский коксохимический завод контролируют Вооруженные силы Украины, а в промзоне продолжаются жесткие бои.

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