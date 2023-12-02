«Сказали, что я как «дева» по зодиаку делаю работу слишком скрупулезно» 9 2.12.2023, 15:26

1,962

Как белорусских айтишников подбирают по гороскопу.

Каждая седьмая компания в России (14%) учитывает знак зодиака соискателя при найме, показывают опросы джоббордов. 24% руководителей считают «полезным» при принятии бизнес-решений учитывать советы астрологов, тарологов, нумерологов и магов.

Влияние этой страны на ИТ-рынок Беларуси усиливается. Журналисты devby.io решили узнать, популярны ли у нас эзотерические практики и растет ли их экспорт.

Нашлось 3 человека, у которых был опыт работы с руководителями, для которых «гороскоп», «таро», «нумерология» и прочее — это важно.

«Сказала, что я «как дева» делаю свою работу скрупулезно, но мне нужен кто-то быстрый»

— Я раньше работал продакт менеджером, и СРО мне подбирали по знаку зодиака. Расскажу подробнее.

Мы работали в минском офисе, а начальница была назначена из Москвы. Она сказала, что я «как дева» делаю свою работу скрупулезно и качественно, но мне нужен кто-то более «скоростной», чтобы мы работали в паре — уже не помню, какой знак она называла.

Специалист по подбору персонала по ее требованию отсмотрел около 5-7 кандидатов и в итоге подобрал-таки подходящего человека. И на удивление наше с ним сотрудничество было лучшим за всю мою карьеру. Хотя мы оба считали, что это все кринжатина.

«Звучали слова, что это шутка, но тем не менее…»

— 5-6 лет назад на собеседованиях в известный онлайн-маркетплейс товаров б/у спрашивали, кто кандидат по знаку зодиака, — при этом звучали слова, что это шутка, но тем не менее.

Я работал в другом департаменте (целых два года) и собеседование проходил у других людей, поэтому мне вопросов на эту тему не задавали. А вот в Product & Tech такими вещами на тот момент интересовались.

«Хотел составить натальную карту, чтобы проверить нашу рабочую совместимость»

— Я работала с таким руководителем: сначала он поинтересовался, кто я по гороскопу, потом как-то попросил назвать время моего рождения. На резонный вопрос: «Зачем?» — ответил, что ему нужно составить натальную карту, чтобы проверить нашу рабочую совместимость.

Для меня это было уже «звоночком», но я решила посмотреть, как дальше будут развиваться наши рабочие взаимоотношения. Время не раскрыла — соврала что-то. Он же стал вести себя еще страннее: давал почитать какие-то книги про расшифровку характера по имени и дате рождения, предложил менять голос, когда с ним разговариваю — для него он слишком звонкий.

Суммарно я проработала в компании 4 месяца — и ушла на новую работу из-за того, что грянул ковид и производство остановилось, а офисные работники ушли в отпуск за свой счет.

Не могу назвать свой опыт отрицательным, но чувство, что все происходящее — это какой-то кринж, я испытывала часто. Наверное стоит добавить, что так руководитель вел себя со всеми сотрудниками, которые работали в офисе (не знаю, касалось ли это людей на производстве).

Истории из линкедина: «Упал под на кластере — пробовали вызывать шамана»

В линкедине тоже есть похожие истории.

— 5-6 лет назад эйчар крупного оператора сотовой связи пригласил меня на собеседование. Он сам меня нашел — я заявку не подавала.

Руководитель отдела подключился к собеседованию удаленно. Позже дали домашнее задание, потом позвали на финальное собеседование с директором департамента. Сидим в огромном кабинете с видом на город: я, руководитель отдела, директор и эйчар. Все как обычно: вопрос-ответ — беседа идет хорошо. Ближе к концу собеседования директор департамента спрашивает:

— Кто вы по знаку зодиака?

— Близнецы.

— Близнецы неусидчивые по характеру, вы не подходите для этой работы. Нам нужны усидчивые для рутинной работы.

— Я усидчивый человек. И как можно делить 7 млрд человек на 12 типов личности? Все люди разные.

— Нет, все близнецы такие.

Через пару дней позвонил эйчар и сказал что они приняли решение в пользу другого кандидата. Наверное, не «близнеца», — рассказала одна пользовательница сети.

В линкедине очень полупярно шутливое видео, которое записала бизнес-аналитик и преподаватель Анастасия Дергач, — якобы сразу после собеседования. В нем девушка рассказывает, как прошла три тестовых задания, тесты «Какой ты суп?» и «Кто ты из Смешариков?», выполнила тест на дизайн человека — «всего 200 вопросов»… Но, увы, завалилась на тесте по совместимости по гороскопу с PM: «он — скорпион, я — овен, видите ли, мы друг другу не подходим».

Анастасия призналась нам, что сама с подобным не сталкивалась. Но у некоторых ее знакомых был такой опыт — так что девушка просто собрала несколько историй в одном видео. Ну и комментарии в соцсетях доказывают, что подобные истории не редки.

Под одним постом с этим видео пользователи пишут: «100%» и «очень правдоподобно. В России это именно такой цирк». Есть также комментарий: «у меня тоже проверяли астрологический гороскоп после собеседования». Мы спросили у этой пользовательницы, как она отреагировала на такую проверку.

— Меня это напрягло, конечно. Возникло чувство, что это не очень нормально. Но с другой стороны было даже интересно, подхожу ли я им по гороскопу. Однако они мне так и не ответили — пропали.

А вот комментарий от ИТ-рекрутера:

В линкедине немало тех, кто опирается на гороскопы и верит в натальные карты. Мы нашли даже пост от ИТ-рекрутера о том, как выстроить успешную карьеру по знаку зодиака. Впрочем на следующий день девушка написала, что этот пост — первоапрельская шутка.

Есть и те, кто эксплуатирует «эзотерическую» тему для зароботка — обещает с помощью таро и разных энергетических практик «поднять энергию», чтобы «привлечь новые возможности». И все это под хэштегом #поиск работы. Однако под такими постами немало саркастических комментариев.

И справедливости ради стоит заметить: в линкедине немало и тех, кто призывает рекрутеров не включать всю эту «магию» в интервью, даже если руководство очень настаивает, — и это в том числе коллеги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».