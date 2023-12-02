В Гродно женщина заявила об угоне авто, а потом вспомнила, что припарковалась в другом месте 2.12.2023, 17:54

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Угон, которого не было.

Жительница Гродно позвонила в милицию, чтобы сообщить об угоне своего автомобиля, но в процессе общения вспомнила, что оставила свой транспорт в другом месте. Разговор женщины с оператором «102» опубликовала пресс-служба МВД.

На днях на спецлинию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что припарковала свой автомобиль на одной из улиц города Гродно и ушла. Когда вернулась, то свой транспорт на месте не обнаружила.

Во время разговора с оператором «102» гродненка вспомнила, что не парковала свой автомобиль в заявленном месте, а решила проехать чуть дальше, где посвободнее. Транспортное средство оказалось именно там.

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