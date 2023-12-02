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Показательная диверсия СБУ

  • Евгений Магда
  • 2.12.2023, 18:29
  • 1,528
Показательная диверсия СБУ

Далеко не все понимают значение БАМа для перевозок по территории России.

В феврале 2022 года на украинскую землю пришли «боевые буряты», многие из которых навсегда остались лежать на ее просторах.

В ноябре 2023 года четыре взрыва произошли на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Южном тоннеле им. Бессолова в Бурятии. Нет, это не месть, а диверсионный удар по законной военной цели.

Сейчас далеко не все понимают значение БАМа для перевозок по территории России, но на самом деле это транспортная артерия, которая позволяет перебрасывать военные грузы с Дальнего Востока (читай, боеприпасы – из КНДР). СБУ, а источники нескольких изданий сообщили, что это работа именно подчиненных главы СБУ Малюка, действует по законам войны, в соответствии с нормами международного права.

Эта диверсия выглядит показательной и в том смысле, что доказывает, что просторы России не являются преградой для активных действий украинских спецслужб.

Евгений Магда, «Фейсбук»

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