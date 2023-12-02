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БГУ и БГУИР резко подняли ценники на обучение студентов

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  • 2.12.2023, 22:20
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БГУ и БГУИР резко подняли ценники на обучение студентов

Сразу на 17%.

В БГУ и БГУИР рост цен на обучение выросла на 17%. Ранее министр образования говорил, что затраты на обучение студентов ежегодно растут примерно на 16−17 процентов.

Ректоры БГУ и БГУИР объявили о том, что с первого дня зимы их вузы существенно подняли расценки на обучение для студентов-платников.

Ранее о запланированном на декабрь повышении стоимости предупреждали в Министерстве образования, напоминает Myfin.

Как сообщил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, с 1 декабря вуз увеличит стоимость обучения.

По его словам, повышение для студентов-белорусов составит не более 17% по всем факультетам, курсам и формам получения образования. Ректор отметил, что решение связано с ростом затрат на подготовку специалистов.

Аналогичными планами об увеличении стоимости обучения с 1 декабря поделился и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. Он сообщил, что вуз приводит цены на обучение на платной основе в соответствие с реальными затратами на него, в результате чего их повысят на 17%.

«Сегодня на подготовку студента-бюджетника в БГУ государство выделяет в среднем 14,4 тыс. рублей в год. Это практически в два раза больше, чем платит за себя платник. Очевидно, что студентам-платникам государство оказывает существенную поддержку в виде компенсации денежной разницы», – заявил Король.

В сентябре во время совещания у Александра Лукашенко министр образования Андрей Иванец заявил, что на данный момент платники возмещают «не более чем 50−70 процентов стоимости своего обучения». По словам министра, затраты в год на обучение студентов ежегодно растут примерно на 16−17 процентов, поэтому скорее всего  за пределы этой суммы увеличение стоимости не выйдет.

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