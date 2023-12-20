Андрей Ожаровский: Реакция белорусских ядерщиков вызывает много вопросов 20.12.2023, 15:24

Андрей Ожаровский

Что на самом деле произошло на БелАЭС?

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы «Росатома» сообщило, что в феврале 2022 года на БелАЭС обнаружилась серьезная проблема — в первый контур второго энергоблока просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты.

Насколько это серьезная угроза? Об этом сайт Charter97.org спросил инженера-физика, эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрея Ожаровского:

— Bloomberg написал о происшествии, которое случилось давно, перед пуском в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Напомню, что тогда произошло странное событие. Белорусские атомщики обещали, что блок будет запущен весной 2022-го года. Этого не случилось, произошла задержка примерно на год. Только в 2023-ем году энергоблок был запущен и никто не понимал, а что же у них пошло не так.

Тогда в СМИ было сообщение от сотрудников атомной станции, которые обращались и к экологическим активистам тоже, а потом появилось сообщение литовской разведки, что причина задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного энергоблока — загрязнение первого контура смолами.

Можно сказать, что Bloomberg это верифицировал. Просто Bloomberg — мощное международное информационное агенство и они, заметьте, ссылаются не на литовскую разведку, не на данные работников самой атомной станции, а на документы, которые смогли получить у «Росатома».

Итак, речь идет не о чем-то новом, а о подтверждении того, о чем примерно год назад все и писали, когда ждали: запустят или нет энергоблок весной 2022-го года. Повторюсь, его не запустили

Что нового удалось выяснить Bloomberg?

Важно то, что издание указало, что это ионообменные смолы. То есть часть системы поддержания как раз абсолютной чистоты воды первого контура.

— В чем опасность присутствия посторонних веществ в воде первого контура?

— Это, безусловно, внештатная ситуация, при которой блок не может работать. Это, в первую очередь, связано с тем, что нарушается теплообмен между ядерным топливом и теми самыми стержняками, в которых находится урановое топливо и вода, которая должна уносить тепло.

Если же нарушается теплообмен, то могут возникнуть условия для частичного расплавления топлива или, по крайней мере, потере герметичности тепловыделяющих элементов. Это, конечно, очень нехорошо.

К слову, хорошо, что Bloomberg вмешался в ситуацию, поскольку вопрос был зависшим. Хочу сказать, что реакция российских и белорусских атомщиков и тогда, и сейчас, которые все отрицают, мол, «вы все врете», вызывает к ним больше вопросов, чем ответов.

— Как вы считаете, что нужно делать? Нужно ли вмешательство МАГАТЭ? Допуск международных специалистов?

— В связи с тем, что и российские, и белорусские атомщики выбрали тактику все отрицать, а я напомню, что Песков говорил о «клевете», то мне кажется, что в этой ситуации диалог с ними невозможен.

Ни МАГАТЭ, ни другие международные организации не помогут. В статье Bloomberg, кстати, указывается, что Bloomberg запросил не МАГАТЭ, а ВАО АЭС (Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции). Это такой клуб ядерщиков, которые очень любят делать «взаимные проверки». Когда с одной АЭС приезжают на другую и всем говорят, что там все хорошо. Когда же все плохо, то эти организации абсолютно бесполезны.

К сожалению, «Росатом» полный хозяин и на БелАЭС, они выстроили себе систему, в которой пользуются условиями закрытости, отсутствия общественного контроля.

Белорусские власти выдавили из страны экологические организации. Признали «Экодом», который активно участвовал в налаживании диалога с этими же атомщиками, «экстремистским формированием».

Белорусские власти четко показали, что они абсолютно не заинтересованы ни в диалоге, ни в общественном контроле. Случай с Bloomberg это подтверждает. Но если же свою общественность можно как-то унижать, вносить в позорные списки и дискриминировать, то с журналистами международных изданий так не получится.

Думаю, что у Bloomberg будут еще расследования по тому, как набедокурил «Росатом» на БелАЭС. Надо просто подождать.

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