Андрей Санников: Вступление Беларуси в НАТО нужно готовить уже сегодня 23.12.2023, 22:42

Андрей Санников

Мир, свободу, благополучие на сегодняшний день может защитить только Альянс.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников анонсировал презентацию книги «Беларусь в НАТО»:

- Вот такой подарок под елочку успел положить. Происходящее в регионе не оставляет для нас никакого выбора в том, что касается обеспечения безопасности свободной европейской Беларуси. Мир, свободу, благополучие на сегодняшний день может защитить только НАТО. Все остальные постройки опасны и нереальны.

Убежден, что к членству в НАТО нужно готовиться уже сегодня, и теоретически, и практически. В этой связи попросил друзей Беларуси, опытных экспертов и своих друзей высказаться по этому вопросу. Сам тоже поучаствовал. Пока не буду называть имена, скажу лишь, что читал и просматривал их статьи с огромным интересом, удовольствием и благодарностью.

Презентация состоится в начале следующего года. Как говорится, следите за рекламой.

И с наступающими!

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