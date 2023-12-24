Почти мировой рекорд: российские Су-34 удалось сбить из засады 3 24.12.2023, 8:37

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Украинский генерал раскрыл секрет «ловушки» для оккупантов на южном направлении.

В Воздушных силах ВСУ был установлен новый мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд установил Израиль (4 самолета). 22 декабря ВСУ уничтожили три российских Су-34.

Поэтому оккупанты сделают паузу и будут переосмысливать свои дальнейшие действия. И, конечно, будут менять тактику боевых действий на юге.

Об этом сказал основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Вражеские истребители-бомбардировщики Су-34, уничтоженные накануне украинскими военными на Южном направлении, давно не появлялись в статистике потерь армии РФ. Сбить их удалось благодаря хорошо спланированной операции, в частности, как сказал Романенко, устроенной «ловушке».

«Во-первых, это важный показатель с точки зрения одновременного уничтожения такого количества целей. Мы можем вспомнить с достоинством, что в Воздушных силах ВСУ был установлен пока мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд был четыре, у израильтян. Сейчас уничтожили три. То есть это само по себе о многом говорит», — сказал Романенко.

Романенко отметил, что вражеские Су-34 относятся к так называемому поколению «4++», они очень дорогостоящие и относительно новые.

Как сказал Романенко, к операции по уничтожению истребителей украинские военные очень тщательно готовились. Вероятнее всего, они осуществили эту операцию из засады, комплексом среднего или большого радиуса действия, такого, как Patriot или SAMP/T.

«В данном случае они уничтожили цель аэродинамическую, то есть самолет противника. И не один, а несколько. Это благодаря тому, что они имеют больший радиус действия. Так или иначе, предварительно был изучен характер действий противника. Они много доставляли нам неприятностей на данном участке фронта, запускали и Х-59, и другие ракеты, бомбили, пускали управляемые бомбы. Поэтому сначала была работа подготовительная, разведка, а потом внезапный выход, нанесение ударов по воздушным целям. Это характеризует высокий уровень выполнения задач расчетами зенитных ракетных комплексов», — отметил эксперт.

Романенко напомнил, что месяц назад был уничтожен тоже один российский самолет. И, скорее всего, тоже из засады.

«А здесь сразу три. Конечно, россияне сделают паузу и будут переосмысливать, смотреть, как им в дальнейшем действовать безопаснее и эффективнее. И, конечно, не исключено, что будут менять тактику действий на Южном направлении. Это наиболее вероятно», — заявил военный.

Напомним, операция по уничтожению Су-34 врага была спланирована командующим Воздушных сил Николаем Олещуком, который ранее и сообщил об уничтожении Су-34.

Сам Олещук сообщил, что успешная работа украинских бойцов стала мгновенным ответом на послание врага, которое они оставили на одном из сбитых ночью «Shahed».

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