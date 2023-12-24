Что сделать, чтобы живая елка простояла как можно дольше? 24.12.2023, 9:53

Самые интересные методы.

Покупая живую елку перед новогодними праздниками, все мы искренне надеемся, что она простоит как можно дольше. Но часто бывает так, что еще даже Новый год не наступил, а деревце начинает сбрасывать иголки. Как продлить жизнь елке?

Сайт telegraf.news собрал самые полезные советы.

Почему новогодняя елка осыпается?

Но вначале – о том, почему елка так себя «ведет». Во-первых, у каждого новогоднего деревца есть свой максимум отпущенных дней, когда она не сбрасывает иголки. Зависит это от породы хвойных.

Своеобразным рекордсменом является пихта – она может спокойно простоять после срезки в помещении 14 дней. Чуть меньше жизненных сил у сосны, их хватает на 12-14 дней. Ну, а ель может продержаться максимум 10 дней.

Во-вторых, есть и другие причины у елки, чтобы сбрасывать иголки. Это происходит из-за того, что ее:

купили (срубили) задолго до Нового года;

с мороза сразу внесли в очень теплое помещение;

поставили возле отопительных приборов;

поливали горячей водой;

украсили обычными фонариками, которые выделяют много тепла;

поставили на сквозняке;

поместили в обычную крестовину – вместо земли или воды;

перегрузили елочными игрушками;

она поражена вредителями или болезнями.

Поэтому не пренебрегайте элементарными правилами по выбору и установке елки – и уже этим вы прибавите ей пару-тройку дней жизни.

Как продлить жизнь елке

Но есть и другие хитрые способы, чтобы продержать молодое деревце в свежем состоянии подольше.

Обновите срез

Специалисты советуют спилить как минимум 2-3 см ствола уже после покупки. И лучше сделать срез косым – под 45 градусов. Для этого подойдет пила, но не топор, потому что последним можно нечаянно расколоть ствол.

Если ветки находятся довольно низко, их тоже нужно удалить – как минимум в 10 см от среза. А затем снять с елки кору на этой части ствола. Все это делается для того, чтобы новогоднее деревце как можно лучше впитывало влагу и те питательные вещества, которые вы будете добавлять в землю или в воду.

Установите елку правильно

В сутки новогоднее деревце может выпивать до 4 л воды. Вот почему влажная тряпка, обернутая вокруг ствола при установке в крестовину, ситуации не спасет. Лучше установите елку в объемное ведро с торфом, землей, песком или водой.

Следите за влажностью

Если вы выбрали землю или песок, не забывайте регулярно поливать елку. А еще можно приготовить питательный раствор, который поддержит деревце. Для этого размешайте в 1 л воды 3 ст.л. сахара и 2 таблетки аспирина. Полейте этой подкормкой елку 1 раз, а дальше используйте обычную воду для полива.

Убирайте засыхающие ветки

Если такие все-таки появились, осторожно уберите их, отломав или спилив. Это поможет замедлить процесс «старения» всего деревца. Место среза лучше замазать садовым варом или обычным вазелином.

Опрыскивайте водой

Увлажнение для деревца – гарант его свежести. Регулярно опрыскивайте елочку водой из пульверизатора. Впрочем, не забывайте об осторожности: следите, чтобы капли воды не попадали на электрические гирлянды, особенно включенные.

Подкармливайте деревце

Если вы выбрали для установки воду, сделайте ее питательной. Добавьте медицинский глицерин, соблюдая пропорции: 1 ч.л. на 1 л воды. Если глицерина нет, можно заменить его аспирином. Тут пропорции таковы: 5 таблеток на 3 л воды. Сюда же можно добавить и 5 ст.л. сахара.

Также в магазине можно приобрести готовые средства для подкормки хвойных растений. Используйте их в соответствии с инструкцией.

Например, в Беларуси (на момент написания материала) удобрение «Белвито 435мл с м/эл комплекс удобрений для хвойных культур» на одном из сайтов стоило всего 2 рубля 90 копеек. А «Биогумус жидкая подкормка для хвойных растений 600мл» – 5 рублей 40 копеек.

Бросьте в воду монеты

Если в воду, где стоит деревце, бросить несколько медных монет, то оно простоит гораздо дольше.

Опрыскайте лаком для волос

Очень интересный трюк. Если распылить лак для волос на все ветки елки, то он поможет сохранить и свежесть, и иголочки. Но надо помнить о правилах противопожарной безопасности. Ведь такая ель может воспламениться от бенгальских огней и даже от гирлянд старого образца, которые, в отличие от светодиодных, нагреваются и выделяют тепло.

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