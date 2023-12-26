Воздушные силы Украины подтвердили уничтожение российского десантного корабля 2 26.12.2023, 8:53

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ФОТО:T.ME/ASTRAPRESS

Судно было атаковано крылатыми ракетами.

ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль.

Об этом идет речь в сообщении Воздушных сил Украины.

«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат - «налицо»!»,- поделились в Воздушных силах.

Также там добавили, что с 18:30 25 декабря по 03:00 26 декабря противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА типа Shahed. Всего были зафиксированы пуски 19 «шахедов» из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ.

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