Идеально на Новый год: восемь лучших закусок на шпажках 26.12.2023, 13:56

Эти закуски на праздничный стол понравятся каждому присутствующему на празднике.

Закуски на шпажках - отличный вариант быстрого угощения, для которого не нужно тратить много времени, сил и денег. Их может приготовить любая хозяйка из совершенно разных продуктов, тем более, если совершенно нет лишних часов на готовку, пишет «Униан».

Закуска на шпажках идеальна для хозяек, которые хотят быстро, вкусно и стильно украсить новогодний стол. Конечно, сытным такое угощение не назвать, зато с помощью него можно перекусить.

Куриные шашлычки на шпажках

Ингредиенты:

- Куриные кусочки

- Кусочки свежего ананаса

- Соевый соус

- Мед

- Различные специи.

Смешать соевый соус, мед и специи, выложить в маринад кусочки курицы, оставить на несколько часов. Затем достать мясо из соуса, обжарить до готовности на сковороде, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом, и подать к столу.

Салат «Капрезе» на шпажках

Ингредиенты:

- Мини-помидоры черри

- Мини-моцарелла (или обычная моцарелла, нарезанная кубиками)

- Свежие листья базилика

- Оливковое масло

- Бальзамический уксус

- Соль и перец.

Нанизать на шпажки помидоры, моцареллу и листья базилика, чередуя их между собой. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, подавать к столу.

Закуска на шпажках с лососем и авокадо

Ингредиенты:

- Лосось (свежий или слабосоленый)

- Авокадо

- Лимонный сок

- Соль и перец

- Свежий укроп или кинза.

Лосось нарезать кусочками, авокадо - кубиками, полить лимонным соком. Нанизать на шпажки по очереди, приправить солью и перцем. Посыпать свежей зеленью и подавать к столу.

Шпажки с креветками и ананасом

Ингредиенты:

- Крупные очищенные креветки

- Кусочки свежего ананаса

- Лимонный сок

- Паприка, чеснок, соль и перец.

Креветки отварить, остудить, ананас нарезать кубиками. Креветки сбрызнуть лимонным соком, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом. Приправить паприкой, солью, перцем и чесноком, подать к столу.

Канапе на шпажках

Канапе или маленькие бутерброды - еще одно быстрое угощение, которое легко можно приготовить на Новый год. Сочетания продуктов могут быть разными - мы предлагаем самые удачные.

Канапе с грушей и сыром

Ингредиенты:

- Свежая груша

- Сыр Бри

- Руккола

- Бальзамический соус.

Грушу вымыть, нарезать кубиками, сыр бри тоже. Нанизать на шпажку грушу, затем сыр и рукколу. Украсить канапе каплей бальзамического сосуса.

Канапе на шпажках с лососем и крем-сыром

Ингредиенты:

- Ломтики хлеба (желательно тостового)

- Лосось (сырой или слабосоленый)

- Крем-чиз

- Укроп или кинза для украшения.

Ломтики хлеба обжарить до хрустящей корочки, смазать крем-сыром, выложить кусочки лосося, украсить измельченным укропом или кинзой и нанизать на шпажки.

Канапе с ветчиной и маслинами

Ингредиенты:

- Тостовый хлеб

- Ломтики ветчины

- Маслины без косточек

- Пармезан

- Дижонская горчица.

Хлеб поджарить до золотистой корочки, выложить на каждый кусочек ломтик ветчицы, сыра и одну маслину. Нанизать на шпажку, подавать с горчицей.

Канапе с мясом и овощами

Ингредиенты:

- Говядина

- Соленые огурцы или корнишоны

- Дижонская горчица

- Помидоры черри.

Говядину нарезать мелкими кусочками, обжарить до готовности. Нанизать на шпажки, чередуя с ломтиками огурцов и помидорами черри. Подавать с дижонской горчицей.

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