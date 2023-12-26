Идеально на Новый год: восемь лучших закусок на шпажках
- 26.12.2023, 13:56
Эти закуски на праздничный стол понравятся каждому присутствующему на празднике.
Закуски на шпажках - отличный вариант быстрого угощения, для которого не нужно тратить много времени, сил и денег. Их может приготовить любая хозяйка из совершенно разных продуктов, тем более, если совершенно нет лишних часов на готовку, пишет «Униан».
Закуска на шпажках идеальна для хозяек, которые хотят быстро, вкусно и стильно украсить новогодний стол. Конечно, сытным такое угощение не назвать, зато с помощью него можно перекусить.
Куриные шашлычки на шпажках
Ингредиенты:
- Куриные кусочки
- Кусочки свежего ананаса
- Соевый соус
- Мед
- Различные специи.
Смешать соевый соус, мед и специи, выложить в маринад кусочки курицы, оставить на несколько часов. Затем достать мясо из соуса, обжарить до готовности на сковороде, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом, и подать к столу.
Салат «Капрезе» на шпажках
Ингредиенты:
- Мини-помидоры черри
- Мини-моцарелла (или обычная моцарелла, нарезанная кубиками)
- Свежие листья базилика
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Соль и перец.
Нанизать на шпажки помидоры, моцареллу и листья базилика, чередуя их между собой. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, подавать к столу.
Закуска на шпажках с лососем и авокадо
Ингредиенты:
- Лосось (свежий или слабосоленый)
- Авокадо
- Лимонный сок
- Соль и перец
- Свежий укроп или кинза.
Лосось нарезать кусочками, авокадо - кубиками, полить лимонным соком. Нанизать на шпажки по очереди, приправить солью и перцем. Посыпать свежей зеленью и подавать к столу.
Шпажки с креветками и ананасом
Ингредиенты:
- Крупные очищенные креветки
- Кусочки свежего ананаса
- Лимонный сок
- Паприка, чеснок, соль и перец.
Креветки отварить, остудить, ананас нарезать кубиками. Креветки сбрызнуть лимонным соком, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом. Приправить паприкой, солью, перцем и чесноком, подать к столу.
Канапе на шпажках
Канапе или маленькие бутерброды - еще одно быстрое угощение, которое легко можно приготовить на Новый год. Сочетания продуктов могут быть разными - мы предлагаем самые удачные.
Канапе с грушей и сыром
Ингредиенты:
- Свежая груша
- Сыр Бри
- Руккола
- Бальзамический соус.
Грушу вымыть, нарезать кубиками, сыр бри тоже. Нанизать на шпажку грушу, затем сыр и рукколу. Украсить канапе каплей бальзамического сосуса.
Канапе на шпажках с лососем и крем-сыром
Ингредиенты:
- Ломтики хлеба (желательно тостового)
- Лосось (сырой или слабосоленый)
- Крем-чиз
- Укроп или кинза для украшения.
Ломтики хлеба обжарить до хрустящей корочки, смазать крем-сыром, выложить кусочки лосося, украсить измельченным укропом или кинзой и нанизать на шпажки.
Канапе с ветчиной и маслинами
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб
- Ломтики ветчины
- Маслины без косточек
- Пармезан
- Дижонская горчица.
Хлеб поджарить до золотистой корочки, выложить на каждый кусочек ломтик ветчицы, сыра и одну маслину. Нанизать на шпажку, подавать с горчицей.
Канапе с мясом и овощами
Ингредиенты:
- Говядина
- Соленые огурцы или корнишоны
- Дижонская горчица
- Помидоры черри.
Говядину нарезать мелкими кусочками, обжарить до готовности. Нанизать на шпажки, чередуя с ломтиками огурцов и помидорами черри. Подавать с дижонской горчицей.