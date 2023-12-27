«Акция, в которой участвовали белорусы, поставила всю Россию на колени» 27.12.2023, 15:19

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Андрей Шарендо

Кто стал главным героем уходящего года?

Акции белорусских партизан в 2023-м — главное событие уходящего года. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо.

— Вам известно, где сейчас находится Полина?

— Знаю, что ее в декабре этапировали из СИЗО №3 Гомеля в «место отбывания наказания», как нам пояснили в самом СИЗО. Скорее всего, это снова будет колония №24 Заречья. Это уже второй этап Полины в место, которое известно строгим и жестким отношением к политзаключенным.

Именно там жена только за последний год провела более 200 суток в штрафном изоляторе. Для Полины фактически начинается еще один «год сурка» с новыми испытаниями.

— Если подводить итоги года, то какие главные события вы бы выделили?

— Самое главное для меня то, что белорусы продолжают борьбу. Ее олицетворением стала диверсия, организованная белорусскими патриотами в Мачулищах. Это событие очень хорошо показало, что белорусы продолжают бороться всеми возможными способами, в том числе — партизанскими.

Напомню, что в результате той успешной военной акции на аэродроме Мачулищи был поврежден российский самолет A-50. Понятно, что белорусы принимали в ней основное участие.

К слову, стоит вспомнить и яркую диверсию, практически всю Россию поставившую на колени. Я имею в виду диверсию на Байкал-Амурской магистрали в Бурятии, в которой тоже участвовали наши соотечественники. Это еще раз подчеркивает, что белорусы хотят внести свой вклад в победу над мировым злом, которое сейчас олицетворяет Россия.

То, что белорусы продолжают борьбу, видно и из сообщений белорусских спецслужб, которые якобы все время борются с «террористами».

— Кто для вас главные герои этого года?

— К сожалению, уходящий год тоже был сложным для белорусов. Для меня главными героями стали те люди, которых с нами уже нет. Это наши белорусские добровольцы, сражающиеся за свободу Украины и Беларуси на поле боя. В первую очередь — Эдуард Лобов и Мирослав Лозовский. Это настоящие патриоты, записавшие свои имена в историю.

Стоит вспомнить нашего известного художника и национального деятеля Алеся Пушкина. Его вклад в освобождение Беларуси тоже очень ценен, и это действительно год тех людей, которые погибли, сражаясь за Беларусь.

Знаете, меня вдохновляют наши добровольцы и политзаключенные. Например, Денис Урбанович, который с пятью ранениями продолжает борьбу.

Многие же наши политические заключенные, даже находясь в полной изоляции (инкоммуникадо), продолжают борьбу. Например, моя жена Полина, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Павел Северинец и десятки других. Важно, чтобы эти имена звучали каждый день и были на слуху у всего мира.

— На что опереться белорусам в это сложное время?

— В последние годы белорусы показали, что могут объединяться. Многие были вынуждены уехать из страны, нас разбросало по всему миру. Но мы и за границей помогаем друг другу финансово, советами, решениями. Скажу, что можно приехать в любую точку мира и без проблем найти помощь, жилье.

Подчеркну, что в первую очередь белорусы должны рассчитывать на себя. И это у нас хорошо получается без «офисов», «кабинетов» и так далее.

Объединились белорусы и внутри страны. Только кажется, что борьба в стране затихла, но на самом деле — нет. Белорусы до сих пор контактируют между собой, а сейчас просто затаились.

Повторюсь, мы должны рассчитывать на свои силы, свое стремление к свободе. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

На режим Лукашенко нужно продолжать давление. В этом году в Польше изменилось правительство. У меня есть надежда, что оно будет более радикально действовать в отношении диктатора. Ключ к освобождению всех политзаключенных очень прост — нужно перекрыть границы для транзита грузов из Беларуси. Уверен, что этот простой шаг поставит диктатора на колени перед его так называемыми союзниками: Россией, Китаем и Казахстаном.

Он будет просто вынужден пойти на уступки. Всем нам важно бороться за каждого человека, который находится за решеткой в лапах Лукашенко. Подчеркну, важно, чтобы их имена были на слуху у всего мира.

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