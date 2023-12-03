Белорус в 17 лет заработал 86 тысяч рублей на криптовалюте 3.12.2023, 9:36

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Но богатым не стал.

Учащийся колледжа из Глуска (Могилевская область) помогал другим зарабатывать на криптовалюте.

Прибыли молодого человека могли бы позавидовать многие белорусы со средним заработком. Но стать богатым ему пока не суждено — деньги заберут да еще и оштрафуют. Об этом сообщает телеграм-канал УВД Могоблисполкома.

Оперативники по противодействию киберпреступности УВД Могилевщины совместно с сыщиками из Глусского РОВД установили 17-летнего жителя райцентра, который занимался незаконным оборотом криптовалюты.

Парень учится в колледже, но на протяжении года он параллельно помогал людям покупать криптовалюту на специализированных биржах. На этом он заработал более 86 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.

Дело в том, что по решению Александра Лукашенко, прописанному в декрете «О развитии цифровой экономики», физлица, которые не являются резидентами ПВТ, не могут заниматься предпринимательской деятельностью по обороту криптовалюты.

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