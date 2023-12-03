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В Минске загорелся автобус МАЗ

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  • 3.12.2023, 10:21
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В Минске загорелся автобус МАЗ

Видеофакт.

Вчера в Минске, на улице Куйбышева горел автобус МАЗ.

Как сообщает телеграм-канал «Баста!» автобус МАЗ сильно задымился на остановке.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что белорусские автобусы МАЗ часто горят в России.

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