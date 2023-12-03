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Скандальная «королева ДНР» оконфузилась рекламой к Новому году

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  • 3.12.2023, 10:35
  • 6,114
Скандальная «королева ДНР» оконфузилась рекламой к Новому году
Алина Андриевская

Самозванка выставила себя на посмешище в TikTok.

Одиозная блогер Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую называют «мисс» или «королева ДНР», в отчаянном желании заработать оконфузилась рекламой сосны к Новому году.

Для этого Андриевская не побрезговала даже опуститься к вульгарным речам, выставив себя посмешищем в TikTok, пишет obozrevatel.com.

Самопровозглашенная «королева» с конфетой на палочке размышляла, что ей приобрести.

Это было обставлено в таком откровенно двусмысленном свете, что подписчики остались в шоке.

«Лизну или сосну? Я даже немного растерялась, что же выбрать», – выдала Андриевская.

Свою репутацию блогер уничтожила ради рекламы искусственных 60-сантиметровых деревьев в одном из магазинов оккупированной Донбасса.

«Я теперь спать не буду после этой фразы», «Я в шоке», «И это говорит мама дочери», «Выбирай то, за что больше заплатят», – написали в комментариях.

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