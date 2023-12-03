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В «Минсктрансе» объяснили, почему задымился автобус МАЗ на Куйбышева

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  • 3.12.2023, 12:10
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В «Минсктрансе» объяснили, почему задымился автобус МАЗ на Куйбышева

Инцидент вызвал резонанс.

В «Минсктрансе» рассказали о ситуации с «дымившимся» автобусом 24-го маршрута на улице Куйбышева, который направлялся в сторону улицы Веры Хоружей. По словам пресс-секретаря госпредприятия Елены Громыко, 1 декабря в МАЗ 215 сработала система пожаротушения в отсеке ПЖД [подогреватель жидкости двигателя].

«Водитель, действуя по инструкции, оперативно высадил пассажиров, чтобы обеспечить их безопасность, пока не станет ясно, что же случилось. Однако возгорания не было – произошло ложное срабатывание указанной системы. Она порошковая, поэтому со стороны очевидцам могло показаться, что транспортное средство дымится. Автобус своим ходом отправился в парк для осмотра», – пишет «Минск-Новости».

Напомним, инцидент вызвал резонанс, поскольку из России сообщения о возгораниях автобусов МАЗ поступают регулярно. Особенно много таких случаев в Санкт-Петербурге. В начале августа в городе приостанавливали эксплуатацию 137 белoрусских автобусов. Оправдываться решил даже Александр Лукашенко. Сначала он назвал это «случайностью», потом попытался связать с «происками конкурентов».

@prosto_slozhno1

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