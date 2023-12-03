В Конгрессе США могут одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года 3.12.2023, 20:50

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд.

Пакет военной помощи Украине и Израилю может быть окончательно утвержден в Конгрессе США к концу года.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, сообщает ABC.

При этом он добавил, что значительные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.

«Мы сделаем это все вместе», - сказал Лэнкфорд.

Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ. Законодатели Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с изменениями в иммиграционной политике, например, с системой предоставления убежища.

«Самое главное — это возможность сделать все правильно», - сказал Лэнкфорд.

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