В Конгрессе США могут одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года
- 3.12.2023, 20:50
Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд.
Пакет военной помощи Украине и Израилю может быть окончательно утвержден в Конгрессе США к концу года.
Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, сообщает ABC.
При этом он добавил, что значительные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.
«Мы сделаем это все вместе», - сказал Лэнкфорд.
Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ. Законодатели Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с изменениями в иммиграционной политике, например, с системой предоставления убежища.
«Самое главное — это возможность сделать все правильно», - сказал Лэнкфорд.