Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов 3.12.2023, 22:01

Снегопад из Европы пришел и в Беларусь.

В Германии, Нидерландах, Швейцарии из-за снегопада были перебои в работе аэропортов

В нескольких европейских странах на выходных прошли сильные снегопады, что привело к транспортным коллапсам и сбоям в подаче электричества.

На юге Германии второй день наблюдаются перебои в авиа- и железнодорожном сообщении. В Мюнхене прерывал работу аэропорт, в это воскресенье 560 из 880 запланированных рейсов были отменены. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Deutsche Bahn, компания-оператор железных дорог, предупредила, что перевозки будут затруднены и 4 декабря, передает Bloomberg.

В крупнейшем аэропорту Нидерландов, Схипхол (находится под Амстердамом) 3 декабря также отменили десятки рейсов, по данным Reuters, их было около 150 (как на прилет, так и на вылет).

Также из-за снегопада наблюдались проблемы в аэропорту швейцарского Цюриха, там в субботу отменили более 40 рейсов, многие были задержаны. В Швейцарии, как и в других странах, были проблемы и с железнодорожным транспортом. RTS передает, что в горах страны местами выпало более 50 см снега.

В Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества остались около 20 тыс. домовладений, пишет Kleine Zeitung. В регионе были перекрыты некоторые дороги, есть проблемы в движении железнодорожного транспорта. В соседней Польше, передает Onet, из-за обильного снега (местами сугробы достигали до 30 см) наблюдались перебои с электричеством, в некоторых районах были задержки поездов.

Непогода затронула также Великобританию. Как передает The Daily Mail, в стране были зафиксированы одни из самых низких температур с прошлого года, а в графстве Камбрия на северо-западе королевства, где выпало до 12 дюймов снега (около 30 см), люди бросали машины на дорогах. В понедельник в стране снова ожидается снег и гололедица, что может привести к большому числу аварий.

Снегопад из Европы пришел и в Беларусь.

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