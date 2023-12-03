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Всю Беларусь завалило снегом

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  • 3.12.2023, 21:01
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Всю Беларусь завалило снегом

Толщина покрова местами больше 40 см.

Оранжевый уровень опасности на 3 декабря синоптики объявляли не зря. Снегопад начался еще вечером в субботу и продолжался как минимум до обеда воскресенья, а в некоторых районах Беларуси, особенно по северо-востоку, — и до вечера, пишет «Зеркало».

Уже утром вся страна была засыпана снегом. Как заметил телеграм-канал «Надвор'е», трехсантиметровый покров имелся даже в Гродно, тогда как на «полюсе холода» Беларуси, в Езерище, снега нападало и вовсе 41 см.

К вечеру воскресенья, как видно на картах сервиса Windy, большая часть Беларуси покрыта снегом толщиной 20−30 см. В районе Минска, например, лежит около 22 см снега. На северо-востоке — 30−40 см и будет больше: снег продолжает падать. Только район Гродно и Лиды выделяется небольшим снежным покровом толщиной всего несколько сантиметров.

Вот как вечером воскресенья выглядят улицы Витебска.

Снегопад, как всегда, стал проблемой для коммунальных и дорожных служб. Утром воскресенья улицы и тротуары городов и все трассы были в снегу: судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, даже в центре Минска и на основных магистралях за уборку взялись только в воскресенье, ночью техника на очистку не выезжала, хотя снег шел с вечера. На видео ниже, например, состояние довольно оживленных улиц в Бобруйске.

В Минске дороги чистятся получше, но чистыми их днем все равно назвать было сложно, судя по видео от горисполкома и ГАИ.

Руководство городского ЖКХ пообещало, что убирать дворы от снега с использованием специальной техники продолжат вплоть до 20−21 часов. На 16.00 в столице на уборке только придомовых территорий было задействовано 1913 человек и 156 единиц техники, в том числе 22 единицы малогабаритной техники. К очистке дворов присоединились товарищества собственников.

Коммунальники призвали водителей не забывать об обязанности расчищать снег вокруг своей машины на расстояние не меньше метра.

Также в ЖКХ Минска напомнили, что в такие сильные снегопады для жителей города открываются пункты выдачи лопат. Они работают с 6.30 до 21.00.

В связи со сложной обстановкой на дорогах ГАИ, в частности в Минской области, объявила план «Погода». На трассах работает много снегоуборочной техники — водителей очень просят ее не опережать и тем более не обгонять, это может привести к авариям. Также автомобилистов призывают без нужды не выезжать на личном транспорте, быть максимально осторожными, не спешить, не делать резких маневров и торможений, аккуратно проезжать мосты, подъемы, спуски, закругления дорог.

Если по дороге что-то случилось и вы не можете продолжить движение, следует позвонить на «102» — ГАИ обещает помочь.

Чего ждать в понедельник?

На дорогах прогнозируется гололедица — синоптики объявили желтый уровень опасности. Погода будет облачной с прояснениями, ожидается кратковременный снег. Примерно таков прогноз и на вторник-среду. А вообще на следующей неделе в Беларусь должно прийти сильное похолодание.

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