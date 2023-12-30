Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип

30.12.2023, 9:06

Раздача слонов начнется строго по расписанию.

Это ритуал. Строгий. Четкий. Беспощадный. Почти как смена караула. Или строевой шаг по разделениям на три счета. Не выполнять нельзя. А потому 25 декабря они всегда собираются вместе. В Санкт-Петербурге. В зале Библиотеки имени Ельцина. Странно все-таки. Как это могло случиться – они и Ельцин?

Да вот так вышло. Это же не просто библиотека, а президентская. В те давние времена проморгали. Не уточнили статус. Не зачистили пространство. А теперь суетиться и что-то менять уже неразумно и поздно.

Вроде бы все привычно и давно знакомо. Из обломков безвременно почившей империи сколотили когда-то некое подобие советских кружков по интересам. И ничего, посещают. Да какие чины – президенты и прочая знать. Никто не ропщет, не возмущается. Все еще надеются, а вдруг и им что-то там перепадет. Конечно, тут скрепы еще те. Стоит только кремлевским смотрящим расслабиться и слегка зазеваться, как начинают тут же действовать какие-то коварные центробежные силы. Еще немного – и братья по СНГ и партнеры по ЕврАзЭС побегут, кто куда. Без оглядки. А потому и приходится, когда все уже по традиции готовятся к Новому году, этот пестрый контингент собирать воедино. И устраивать им, как солдатам в казарме, своеобычную перекличку. И посиделки, естественно. А вдобавок и прочие мелкие радости. Приучая постепенно к порядку и послушанию. Никаких открытий. Никаких идей. Та же казарма, только в библиотеке.

Однако на этот раз на староимперском празднике послушания вроде бы наметился какой-то новый поворот. Организаторы слета проявляли нештатную активность. Устремлялись куда-то, скрытничали. Явно что-то затевали. И маршала зачем-то в Петербург привезли. Все того же – бесшабашного полководца. Который вождю доложил, будто Марьинку взял. Это же надо, какой подвиг! Вот только участников руководящего слета эта новость почему-то не ошеломила. Все пытались узнать, зачем позвали. Интрига длилась недолго.

Оказалось, что совершенно случайно на предприятии «Северная верфь» именно в этот день был готов к поднятию флага фрегат «Адмирал Головко». И не только он, а заодно малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и тральщик «Лев Чернавин». А какие проблемы? Треть бюджета отвалили на оборонку. Могут и не такое себе позволить. Советский Союз тоже считал, что главное – военная мощь. И денег не жалел. А потом случайно обнаружили, что кончилась еда. И неумолимая ржавчина покрыла всенародную гордость и мощь.

Но ведь тогда еще никому даже в голову не приходило Марьинку штурмовать. А тут идет такая заваруха, что даже в библиотеку некогда заглянуть. Только ракеты, снаряды и танки в головах неукротимого руководства самой воинственной из всех стан континента. Да, Новый год. И высокие гости созваны к месту сбора. Поздравить бы их, чего-то пожелать народам, которые они представляют. Но о каких праздниках, о какой еще елке тут можно думать, когда три боевых корабля готовы поднять флаги.

Их капитаны уже доложили маршалу о полной боевой готовности. А тот соответственно, Путину - все о том же. Момент торжества.

Незамеченным он не остался. Очень даже заметили. И не только те, кто оставался в библиотеке. Имперское величие не спрячешь под ковер. Большие деньги, даже инвестированные в заклепки, впечатление производят.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло чинно и строго. Всем было понятно, что к чему и что почем. В повестке дня, как сообщали соответствующие источники, более двух десятков вопросов, касающихся, в том числе, и ключевых направлений развития интеграционных процессов в ЕАЭС. Все это очень напоминало заседание политбюро времен незабвенного Леонида Ильича. Разве что докладчики были заранее предупреждены о строгом соблюдении регламента.

А потому выяснилось почти сразу, что успехи в сообществе просто неслыханные. Рапорты напоминали миру, что никакие силы не заставят Россию и ее сателлитов свернуть с избранного пути. Конечно, труден этот путь. Но жратва еще не кончается. Народ терпит. И можно продолжать движение к намеченной цели. Как в былые времена. В едином строю.

А в три часа ночи шарахнуло. В Феодосии, в порту. Ракеты поразили большой десантный корабль «Новочеркасск», который был пришвартован у пирса в ожидании разгрузки. Местные жители тут же выложили в соцсетях съемки того, что власти попытались объявить «незначительным инцидентом». Гигантское огненное облако полыхнуло над портом. Посыпались осколки и обломки боеприпасов.

ВСУ предполагает, что корабль доставил в Крым груз ракет или «шахедов». В момент удара взрывчатка в трюмах сдетонировала. Экипаж, составляющий от семидесяти до девяноста человек, просто размело.

Но в Петербурге высокопоставленное сообщество читателей с вопросами о происшедшем к Путину не обращалось. Еще сохранялся оптимистичный настрой предыдущего дня. Но амбициозную программу явно скомкали. Всем предложили экскурсию по дворцам и банкет в итоге.

Вот и ладненько. Вроде бы все получилось. Встретились. Пообщались. Никто особенно не артачился. В меру сил и возможностей демонстрировали понимание сложной ситуации. И даже поддержали идею встретиться снова. Не в холодном декабре, а в легкомысленном мае. И только не в этой надоевшей всем библиотеке. Без всякого выпендрежа - в Москве. Возможно, тогда уже наверняка повезет с погодой. Выборы забудутся. Все снова войдет в привычную колею. Придет новое дыхание. И на какой-нибудь кремлевской лужайке в солнечном сиянии всей этой компании предстанет новоизбранный шеф главного бункера России. Или уже в полном блеске – ее новоиспеченный «анпиратор»?..

А раздача слонов начнется строго по расписанию.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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