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Соратник Статкевича назвал имена тех, кто призывает торговать политзаключенными

  • 4.12.2023, 8:25
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Соратник Статкевича назвал имена тех, кто призывает торговать политзаключенными

Эти люди боятся публичности.

Приближенный к Тихановской «координационный совет» призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко. Соратник лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, заместитель председателя «Народнай Грамады», ветеран афганской войны, офицер запаса Евгений Вильский назвал имена тех, призывает торговать политзаключенными:

— Опять тема переговоров с режимом и торговли политзаключенными.

Дебаты в «КС».

Но есть же конкретные люди, которые двигают эту тему. Чаще всего они не хотят публичности.

Но почему?

Если это принципиальная позиция, человек должен быть готов отвечать за нее. Нельзя быть публичным человеком и прятать свои убеждения.

Лично я против переговоров с режимов, кроме как освобождения всех политзаключенных и передачи власти.

Люди, имеющие другое мнение, и отстаивающие его.

Это:

1. Ольга Горбунова

2. Татьяна Хомич

3. Иван Кравцов

4. Светлана Мацкевич

5. Александр Опейкин

6. Антон Родненков.

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