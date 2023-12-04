В РФ министр заявил о величии России и стал посмешищем в Cети 4.12.2023, 9:41

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Олег Матыцин

Россияне высмеяли главу Минспорта.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортивные санкции помогли РФ осознать ее ресурсы. В ходе торжественного вечера Российского союза спортсменов в Москве чиновник отметил величие страны, не упустив возможность унизиться перед Путиным.

«Как известно, президент у нас самый спортивный. Мы должны оправдать его доверие, потому что спорт всегда был на передовой. Сегодня тоже очень непростой период, не только потому что санкции. Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны», – сказал Матыцин в интервью своим пропагандистам.

Глава Минспорта добавил, что званием чемпиона России нужно гордиться также, как раньше гордились званием чемпиона СССР.

Такие слова министра вызвали насмешки со стороны соотечественников, заметил «Обозреватель».

«Это персонаж кажется самый блаженный из всех министров», «Наша любимая рубрика «санкции нам на пользу»! Мы настолько самодостаточны, что до сих пор не научились делать более-менее приличный инвентарь типа лыж, про более сложные вещи вообще молчу!» - пишут юзеры.

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