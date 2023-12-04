«В памяти хранится улыбка Николая»
- 4.12.2023, 13:26
Белоруска рассказала, как Статкевич вселяет надежду в людей.
Прочитала материал о Николае Статкевиче, пишет читательница сайта Charter97.org из Пинска Елизавета.
Стало мне так больно на душе и неуютно. Отказываюсь верить, что его замучили. В глазах стоит улыбка Николая, в ушах его непринужденная доброжелательная речь. Я была впечатлена, как искренне он верит в то, что делает, как легко он разговаривает с людьми.
Тогда Николай приехал к активистам из Пинска поговорить о выдвижении «кандидатами протеста» на выборы. Он чувствовал, что ситуация созрела, что победа близка, нужно только решиться и действовать решительно.
Но я не решилась, пообещала подумать о его предложении выдвигаться как «кандидат протеста», поразмышляла и не согласилась, так как для меня это очень большая ответственность, а мне нужно помогать семье, родить ребенка. Отказалась.
Когда же все закрутилось, я активно участвовала во всех акциях, шествиях, даже выступала с речью на площади.
Сейчас у меня нет ни дома, ни семьи. Но надеюсь, что я вернусь, что все еще можно исправить, и в памяти хранится улыбка Николая. Улыбайся, Николай! Радость побеждает тьму!