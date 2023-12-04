В Екатеринбурге у белорусских троллейбусов стали внезапно отваливаться «рога» 4 4.12.2023, 16:53

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Технику пришлось снять с маршрута.

Эпидемия поломок захлестнула новые белорусские троллейбусы в Екатеринбурге, пишет местное издание Е1.ru.

В минувшие выходные как минимум у двух машин внезапно отвалились штанги токоприемников (в народе их еще называют «рогами»). Из-за этого троллейбусы пришлось снять с маршрута и отправить в парк.

— Факт поломки подтверждаем, — сообщили в Гортрансе Екатеринбурга. — Разбираемся, почему это произошло.

Источник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что поломка новых троллейбусов могла произойти из-за плохо закрученных болтов: «Другие машины в тот день загоняли в парк, чтобы протягивать штанги».

В 2023 году Екатеринбург получил партию новых белорусских троллейбусов. Каждый такой троллейбус обошелся городу в 30 миллионов российских рублей.

Напомним, в августе в российском Санкт-Петербург решили отказаться от белорусских автобусов МАЗ из-за неполадок, которые могут привести к пожарам. В прошлом году было не менее шести таких случаев. Последний случай возгорания произошел 1 декабря этого года. А в ноябре в Самаре загорелся трамвай, который собирали на заводе «Белкоммунмаш».

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