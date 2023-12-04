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Политзаключенную Викторию Кульшу снова помещали в ШИЗО

  • 4.12.2023, 17:09
Политзаключенную Викторию Кульшу снова помещали в ШИЗО
Виктория Кульша

За последние полгода она провела в штрафном изоляторе 70 дней.

Политзаключенную Викторию Кульшу снова помещали в штрафной изолятор. Викторию дважды за год судили по части 1 статьи 411 Уголовного кодекса («Злостное неповиновение законным требованиям администрации колонии»). Последний раз суд назначил политзаключенной еще один год заключения в дополнение к 3,5 годам колонии, сообщают правозащитники.

22 июня Викторию снова этапировали в женскую колонию № 24 Гомельской области. Теперь стало известно, что недавно ее в очередной раз помещали в ШИЗО, за полгода ее содержали там не менее 70 дней. При этом несколько месяцев назад ее поместили в помещение камерного типа.

Напомним, ранее в Зареченской колонии Виктория отбыла минимум 92 дня в ШИЗО и полгода в ПКТ. По информации правозащитников, один из надзирателей душил Викторию локтем, стоя сзади.. Из-за голодовки у нее дважды случался сердечный приступ.

Адрес для поддержки: ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область, Виктория Александровна Кульша.

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