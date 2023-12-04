Президент Бразилии намекнул на арест Путина, если тот приедет на G20

Президент Бразилии намекнул на арест Путина, если тот приедет на G201
- 4.12.2023, 21:27
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Лула да Силва сообщил, что российский диктатор должен «оценить последствия» приезда на саммит.
Президент Бразилии Лула да Силва в понедельник, 4 декабря, сообщил, что российский диктатор Владимир Путин должен «оценить последствия» его приезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает Terra.
«Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти», — сказал Лула на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Бразилия является участником Международного уголовного суда и несет ответственность.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.