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Президент Бразилии намекнул на арест Путина, если тот приедет на G20

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  • 4.12.2023, 21:27
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Президент Бразилии намекнул на арест Путина, если тот приедет на G20
Лула да Силва

Лула да Силва сообщил, что российский диктатор должен «оценить последствия» приезда на саммит.

Президент Бразилии Лула да Силва в понедельник, 4 декабря, сообщил, что российский диктатор Владимир Путин должен «оценить последствия» его приезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Terra.

«Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти», — сказал Лула на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Бразилия является участником Международного уголовного суда и несет ответственность.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

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