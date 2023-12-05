Андрей Санников: Лукашенко скорее попросится в НАТО, чем пойдет на такие «переговоры» 5.12.2023, 8:26

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Андрей Санников

Только нарастающие жесткие санкции спасут жизни политзаключенных

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников прокомментировал:

— Без внешнего давления любые требования, адресованные диктаторскому режиму, – просто смехотворны, тем более требования освобождения политзаключенных.

Только реальное, а не притворное санкционное давление позволяет добиваться свободы для узников режима.

САНКЦИИ не являются ни стратегией, ни тактикой смены режима. Они необходимы для спасения жизни людей. Нарастающие жесткие санкции спасут жизни политзаключенных, в то время как мягкие или формальные санкции позволяют режиму безнаказанно калечить и убивать людей в тюрьмах и колониях.

ЗАДАЧА и моральный долг оппозиции – требование введения санкций для освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий. Любые другие требования – либо лживы, либо третьестепенны.

ЗАДАЧА режима и его спецслужб – любыми способами добиваться снятия санкций, в том числе через свою агентуру на западе и прикормленных западных политиков.

Смысл самих санкций (а не стратегии смены власти) состоит в освобождении политзаключенных и прекращении репрессий. Для этого необходимо единство мнений оппозиции по этому вопросу и последовательность запада в проведении политики введения санкций и их снятия.

После подавления Восстания 2010 года нам почти удалось добиться от запада вразумительной политики санкций. Несмотря на то, что некоторые «оппозиционные» деятели ездили на запад с уговорами не давить на Лукашенко, Евросоюз достаточно быстро ввел санкции и вдвинул обоснованные и реалистичные условия для их снятия. Впервые начали вводить экономические санкции. Освободили почти всех политических. Последним из осужденных за 2010 год на свободу в 2015 году вышел Николай Статкевич. Появилась надежда, что запад впервые проявит твердость и последовательность в своей санкционной политике.

Увы.

Лицемерно ссылаясь на раздающиеся из «оппозиционных» кругов вбросы о «либерализации», Евросоюз снял санкции с преступников, тех самых, на которых этот режим держится.

Приостановка санкций против режима в 2015 году и их снятие в 2016 году вымостили дорогу к чудовищным репрессиям сегодняшнего дня. Благодаря снятию санкций режим убедился в своей безнаказанности, значительно укрепил свой репрессивный аппарат, в том числе за счет европейской и заокеанской аммуниции, технологий, обмундирования, что пришлось весьма кстати во время разгонов мирных протестов и убийства демонстрантов.

Любые попытки рассказать, что санкции неэффективны, что надо искать иные пути, например переговоры, - не просто надувательство, но и откровенное соучастие в преступлениях против народа, против политзаключенных. Все подобные «дискуссии» инспирированы спецслужбами через их агентуру и преследуют только одну цель: СНЯТИЕ САНКЦИЙ С РЕЖИМА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ.

Особенно потешно выглядят предложения о «переговорах». Ну, не ведут кураторы переговоры с агентами. Лукашенко скорее попросится в НАТО, чем пойдет на такие переговоры.

Стенания о страданиях народа из-за санкций – очередная демонстрация лицемерия. Диктаторы всегда перекладывают на плечи народа любые провалы в экономике, будь то внешние или же внутренние.

Сегодня без всяких внешних санкций народ несет непосильное бремя содержания репрессивного аппарата и милитаризации страны. Санкции хоть в какой-то мере способны уменьшить ресурсы на преступные действия режима против граждан.

Сегодня речь идет о безнаказанности диктаторов за самые страшные преступления, связанные с убийствами, похищениями детей, пытками в тюрьмах.

Внутренние средства борьбы с этой безнаказанностью в диктаторских режимах почти исчерпаны, поэтому на международном сообществе, прежде всего на западе, лежит ответственность за привлечение преступников к ответственности, в том числе и посредством санкций.

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