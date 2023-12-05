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На ТВ Татарстана жестко ответили вице-спикеру Госдумы РФ Толстому

  • 5.12.2023, 9:10
На ТВ Татарстана жестко ответили вице-спикеру Госдумы РФ Толстому
Петр Толстой

Российского шовиниста поставили на место.

На днях вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в очередном абсурдном заявлении оскорбил миллионы своих соотечественников с паспортом гражданина РФ.

«Мы сами виноваты в том, что появился такой термин россияне. Наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры… не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы начинали говорить «россияне», - высказался Толстой.

Вероятно, российский политик рассчитывал, что и на этот раз, как прежде, не будет реакции общества, но ошибся, передает dialog.ua .

Ведущий на татарстанском телевидении возмутился высказыванием парламентария, высказав претензию от всех своих земляков.

«Можно было бы, конечно, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации, умножать глупость. Откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм… Умный так не скажет. Но гражданин Петр Толстой – человек образованный. Почему же он разговаривает со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова», - сказал ведущий. Похоже, имперские нарративы Кремля вскоре приведут к бунту внутри РФ.

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