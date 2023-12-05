ВСУ показали, как подбили военный грузовик на территории Курской области РФ
- 5.12.2023, 13:57
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Технику уничтожили в пяти километрах от украинско-российской границы.
Украинские воины уничтожили вражеский грузовик в селе Титов Курской области России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
Отметим, что село Титов расположено примерно в пяти километрах от украинско-российской границы.
«Северное направление. В районе н.п.Титов (РФ), орки не успели разгрузиться, как прилетел НЛО. Слава Украине и ее воинам», - говорится в комментарии к видео.