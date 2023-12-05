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ВСУ показали, как подбили военный грузовик на территории Курской области РФ

  • 5.12.2023, 13:57
  • 2,094
ВСУ показали, как подбили военный грузовик на территории Курской области РФ

Технику уничтожили в пяти километрах от украинско-российской границы.

Украинские воины уничтожили вражеский грузовик в селе Титов Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Отметим, что село Титов расположено примерно в пяти километрах от украинско-российской границы.

«Северное направление. В районе н.п.Титов (РФ), орки не успели разгрузиться, как прилетел НЛО. Слава Украине и ее воинам», - говорится в комментарии к видео.

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