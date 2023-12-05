СМИ: У России осталось совсем немного танков 7 5.12.2023, 14:10

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Потери российской бронетехники в Украине стали беспрецедентными.

Независимый сайт военной аналитики Огух сообщил, что Россия потеряла 13500 единиц военной техники в ходе вторжения в Украину.

Среди потерянной техники - 2500 танков из 2900 имеющихся на начало войны с Украиной.

Таким образом, у российской армии осталось всего 400 танков. Об этом в интервью заявил военный эксперт Юрий Федоров.

Это составляет более 86 % от общего числа танков, которые имелись в распоряжении российской армии на момент 24 февраля 2022 года.

По данным Огуха, потери российской бронетехники в Украине являются беспрецедентными.

В прошлом Россия никогда не теряла столько танков в одном конфликте. Потери танков оказали значительное влияние на способность российской армии вести боевые действия в Украине.

Танки являются одними из самых важных боевых машин в современной армии, и их потеря затрудняет продвижение российских войск. Потери российской бронетехники также являются серьезным ударом по престижу российской армии. Танки являются символом российской военной мощи, и их потеря свидетельствует о том, что российская армия не способна вести успешные боевые действия.

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