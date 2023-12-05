Николай Басков эпично опозорился на корпоративе 5.12.2023, 14:43

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Над певцом-путинистом смеялись все.

Российский певец-путинист, поддержавший полномасштабную войну против Украине, Николай Басков попал в очень смешную ситуацию.

Как он рассказал в комментарии российским СМИ, однажды его пригласили на очень необычный корпоратив.

По словам Баскова, это произошло несколько лет назад в Москве. Заказ был срочным, поэтому заранее сориентироваться, у кого праздник, артист не успел.

Басков вспомнил, что его приезда в ресторан заказчики очень ждали, причем, за любые деньги.

Отмечал день рождения некий Джорджик, и певец во время выступлений поздравлял его со сцены и желал здоровья и всяческих благ. Только лично не видел глаз виновника торжества в зале.

«А там сидела женщина такая роскошная, она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове. Она говорит: «Николай, пойте, он ест». И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, и говорит: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает», - рассказал Басков.

К слову, после этого рассказа над Басковым смеялись все.

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