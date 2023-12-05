Шестой за неделю самолет российских авиакомпаний сломался прямо в полете 5.12.2023, 14:55

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Ладислав Карпов/ТАСС

Перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось».

Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Это уже шестой за неделю самолет авиакомпаний России, который столкнулся с поломкой в воздухе.

Об этом сообщает The Moscow Times.

У самолета отказало управление системой стабилизации. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа.

В субботу, 2 декабря, борт Airbus А321 Аэрофлота, летевший из Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение об экстренном приземлении было принято из-за отказа левого двигателя.

Поломки российских гражданских самолетов участились после того, как санкции, введенные из-за вторжения в Украину, отрезали Россию от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей.

Для поддержания самолетов в рабочем состоянии, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно производить ремонт судов, после чего они начали разбирать некоторые самолетов на комплектующие для обслуживания другой части своего парка.

Журналисты «Проекта» заявляли, что с весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы, в результате чего самолеты часто летают неисправными.

По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось».

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