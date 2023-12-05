Элиты России договорились о транзите власти 5 Александр Кирш

5.12.2023, 15:32

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Эта версия многое объясняет.

В приличном обществе всерьез воспринимать историю о Путине в холодильнике считается неприемлемым.

Когда я слышу о Путине в холодильнике, вспоминаю старый анекдот. Муж из ревности чуть не убил свою жену, швырнув в нее холодильник (наверно, был очень сильный), а когда это дело слушали в суде, вызвали свидетеля, и тот начал рассказ: «Итак, сижу я в холодильнике…»

Если же серьезно, профессор Соловей уже обнародовал якобы согласованный план действий на полтора года о транзите власти, пока Путин в холодильнике.

Согласно этому плану, группа Патрушева, которая уже сейчас руководит и двойником путина, и Россией, будет легализироваться следующим образом.

В марте следующего года двойник после победы на выборах назначает новое правительство во главе с Дмитрием Патрушевым (то есть сыном Николая Патрушева), который пока что министр сельского хозяйства, а где-то осенью двойник говорит, что устал (как когда-то Ельцин), и весной 2025-го года Дмитрий должен победить на внеочередных президентских выборах, которые сам же (при участии Шойгу, остающегося министром обороны) и будет контролировать.

Лично я, кстати, в это не очень верю — и вовсе не потому, что не верю Соловью. Что касается Соловья — тут вообще-то у меня отношение «50 на 50» (либо врет, либо нет), однако же сложно поверить, что в России кто-то способен договариваться на полтора года вперед.

Впрочем, лишь версия Соловья реально объясняет, почему Запад не ликвидирует Путина: при таких обстоятельствах — действительно, не очень надо, ибо Патрушевы уже все равно всем руководят и только ждут юридического оформления своей фактической власти, а элиты России на все это согласились.

Александр Кирш, obozrevatel.com

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