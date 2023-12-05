В эфире «Белсата» заявили, что кабинет Тихановской «отмазал» «кошелька» Лукашенко от санкций 11 5.12.2023, 17:13

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Александр Мошенский

Кабинет написал письмо в Брюссель.

В эфире телеканала «Белсат» бывший администратор Telegram-канала «Черная книга Беларуси» Янина Сазанович заявила, что кабинет Светланы Тихановской направлял в Брюссель письмо с призывом к ЕС не вводить санкции против «кошелька» Лукашенко, владельца «Санта Бремор» Александра Мошенского:

— В Брюссель от имени кабинета приходило письмо, где по пунктом было расписано, почему Мошенского не нужно добавлять в санкционный список.

Могу зачитать, какие там были пункты.

Якобы он финансово помогает Украине, «его деятельность основана на производстве продуктов питания» и так далее. Как такое можно допустить, чтобы от имени «переходного кабинета» в Брюссель писали такие письма и говорили, что Мошенского нельзя добавлять в санкционный список.

Мошенский входит в десятку ведущих бизнесменов Беларуси. Помимо «Санта Бремор» он также контролирует производителя молочной продукции «Савушкин продукт».

В 2010 году Мошенский был доверенным лицом Лукашенко на «выборах», а два с половиной года спустя диктатор наградил его орденом.

Мошенский состоит в центральном совете лукашенковского спортивного клуба, который возглавляет Дмитрий Лукашенко.

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